ファミリーマートは9月22日、プライベートブランド「ファミマル」からスペイン産のスパークリングワイン「ドン・ルセロ カヴァ ブリュット」を全国の酒類取扱店約15,700店で発売する。

ドン・ルセロ カヴァ ブリュット

シャンパンと同じ「瓶内二次発酵」で本格的な味わい

「カヴァ(CAVA)」は、世界3大スパークリングワインの一つとして親しまれているという。フランスのシャンパンと同様、瓶内二次発酵による伝統的な製法で造られているのが特徴。

「ドン・ルセロ カヴァ ブリュット」(1,361円)は、地下セラーで瓶内二次発酵を行うなど、適した環境で管理して造られたスパークリングワイン。柑橘や白桃を思わせる豊かな果実味と、グレープフルーツの皮の渋みを感じられる味わいが特徴で、伝統製法ならではのきめ細やかな泡も楽しめるという。

なお、商品名にある「ルセロ(Lucero)」は、スペイン語で「一番星」や「輝く星」を意味する。

ドン・ルセロ カヴァ ブリュット 1,361円

生ハムやから揚げなど、食事と合わせて楽しめる

「ドン・ルセロ カヴァ ブリュット」と合わせるおすすめのペアリングとして、「肩ロース生ハム」「から揚げ」「さばの塩焼き」「チーズ鱈」が紹介されている。

肩ロース生ハムには、爽やかな果実味と酸味が脂身や塩気と合うという。

から揚げには、瓶内二次発酵によるきめ細かな泡が油分をすっきりさせるとしている。

さばの塩焼きには、ワインのフレッシュな酸がさばの味わいを引き立て、後味を爽やかにすると説明している。

チーズ鱈には、熟成によるトーストしたパンのような香ばしい風味が、チーズのコクや魚肉の旨味と合うという。