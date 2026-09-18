ファミリーマートは9月18日から、「コンビニエンスウェア」の新商品を全国のファミリーマートで順次発売している。

コンビニエンスウェア秋冬アイテム

10日でほぼ完売の「腕時計」が再登場

コンビニエンスウェアは、ファッションデザイナーの落合宏理氏との共同開発のもと、「いい素材、いい技術、いいデザイン。」のコンセプトを掲げ、展開している同社のオリジナルアパレルブランド。

今回、4月に発売し10日でほぼ完売と反響を呼んだ、シチズン時計と共同開発の「腕時計」(1,998円)が再登場。文字盤は爽やかな白とシックな黒の2色展開。水泳時も着用可能な10気圧防水で、子どもから大人まで使えるサイズも特長。秒針・ベルト穴・つく棒にはファミリーマートカラーをあしらった。

同商品は全国のファミリーマート店頭で販売するほか、 ECサイト「ファミマオンライン」にて抽選発売を実施する。

応募受付期間は2026年9月18日10:00～9月28日23:59、受取期間は2026年10月9日10:00～10月22日23:59。1人につき「しろ」または「くろ」のいずれか1点のみ応募が可能。

スウェットシリーズから新色・新作が登場

シルエットや着心地のよさで好評を得ているスウェットシリーズに、新作の「ジップパーカー」(3,990円)と、「スウェットトレーナー」(2,990円)、「スウェットパンツ」(2,990円)の新色「ライトグレー」が登場。

ジップアップパーカーは、毛羽立ちが少なく、肌触りの良い、ヘビーウェイトなUSAコットン素材を使用。ヘビーウェイトな素材を使用しているのでファッションアイテムとして一枚で着用しても決まる。身頃部分は生地を横向きで裁断したパーツで縫製しており、洗濯時に縦に伸びにくい点もポイント。フード部分の附属パーツにはファミマカラーをアクセントとして取り入れている。カラーは「くろ」、サイズはMとLを展開する。

スウェットトレーナーとスウェットパンツにも、毛羽立ちが少なく肌触りのよいヘビーウェイトなUSAコットン素材を使用。トレーナーは、身頃部分を生地が横向きになるよう裁断したパーツで縫製し、洗濯時に縦へ伸びにくい仕様とした。ウェットパンツは、ウエスト部分の付属パーツにファミリーマートカラーをアクセントとして取り入れている。

カラーはいずれも「くろ」と「ライトグレー」、サイズはS、M、L、XLを展開する。ただし、「くろ」のSサイズはファミマオンライン限定、「ライトグレー」のXLサイズは展開しない。

ローゲージソックスの新色も発売

秋冬定番の「ローゲージソックス」(649円)には、新色「ホワイトモカ」「ウォームグレー」「くろ」が登場。異なる種類の太めの糸を組み合わせ、手編みのようにざっくりと編み込まれた厚手のソックス。つま先とかかとには補強糸を使用して耐久性を高めた。抗菌防臭加工でニオイにくい仕様。サイズは22～25cmと25～28cmを用意する。

「長袖アウターTシャツ」にS・XLサイズを追加

定番の「長袖アウターTシャツ(ボーダー/しろくろ)」(1,998円)はS・XLサイズを新たに全国で展開する。

USAコットン素材を使用したアウターTシャツ。肩の落ち感やステッチ幅など細部にまでこだわって作り上げた。一枚で着ても、重ね着のインナーとしても、秋のコーディネートのアクセントに活躍する。抗菌防臭加工でニオイにくい仕様。

秋冬シーズンカラー「スモーキーブルー・ムーン」のタオル

26年秋冬のシーズンカラーを配色した「やわらかいタオル(フェイスタオル)」(1,089円)、「やわらかいタオル(バスタオル)」(2,189円)も発売中。糸の撚り(より)回数にこだわり、やわらかさを追求した高吸水のタオル。