バンダイ ガシャポンより、2023年3月に韓国でデビューしたK-POPバーチャルアイドル「PLAVE」のカプセルトイ「PLAVE めじるしアクセサリー」が登場します。

本商品は、PLAVE公式キャラクターであるMMMM（ムメミム）の着ぐるみを着たメンバーたちをデザインしたアクセサリー。メンバーカラーや個性を感じられるデザインに加え、着ぐるみ姿ならではの特別感も見どころとなっています。

発売情報

バンダイ

PLAVE めじるしアクセサリー

2026年10月未定

全5種

400円

※『2026 PLAVE World Tour [KEEP IT MANIC] in Japan』の公演にあわせ、会場近隣３店舗にて9月26日(土)から先行販売を実施予定。

※本記事は掲載時点の情報。

ラインナップ

YEJUN

PLAVEのリーダーを務めるYEJUN（イェジュン）を、ピクセルの集合体でできた、PLAVEの相棒であり家族・MMMM（ムメミム）の着ぐるみ姿でかわいらしく立体化。シンボルであるイルカを思わせる爽やかなブルーカラーもポイントで、PLAVEリーダーの魅力が詰まったアイテムです。

NOAH

PLAVEの“姫担当”として親しまれるNOAH（ノア）を、MMMMの着ぐるみ姿で再現。特徴的な金髪やカラーリングもしっかり再現されており、甘い歌声と力強いパフォーマンスでファンを魅了するノアらしさを感じられるアイテムです。

BAMBY

BAMBY（バンビ）のトレードマークである大きな目とピンクの髪は、MMMM着ぐるみ姿になっても健在。見ているだけで癒やされるようなかわいらしい姿が再現されています。

EUNHO

PLAVEのメインラッパーを務めるEUNHO（ウノ）を、MMMMの着ぐるみ姿でかわいらしく立体化。低音の効いたラップから甘い歌声までこなすオールラウンダーとして知られ、本商品でもクールなビジュアルが再現されています。

HAMIN

PLAVEの末っ子として愛されるHAMIN（ハミン）もキュートなMMMMの着ぐるみ姿に。デフォルメされた姿からは、愛嬌たっぷりな末っ子らしさはもちろん、周囲をよく見て行動する思慮深い一面も感じられる仕上がりとなっています。

SNSでの反響

「えーーーーん絶対欲しい」

「やばいめちゃくちゃかわいい」

「가지고싶따..（欲しくてたまらない..）」