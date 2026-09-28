バンダイは、TVアニメ『DIGIMON BEATBREAK(デジモンビートブレイク)』の最終回放送を記念した育成液晶玩具「デジタルモンスターCOLOR DIGIMON BEATBREAK EDITION」(各7,700円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて、現在予約受付中。あわせて専用収納ケース「デジモンケース イレモンCOLOR」(各1,980円)も発売する。

「デジタルモンスターCOLOR DIGIMON BEATBREAK EDITION」(各7,700円)

今回登場する「デジタルモンスターCOLOR DIGIMON BEATBREAK EDITION」は、「GLOWING DOWN COLOR」と「DIGIVOLUTION GEKKOMON COLOR」の2バージョンをラインナップ。UVプリント技術によって本体全面にアニメ『DIGIMON BEATBREAK』のデジモンたちをデザインし、作品の世界観を表現している。

「デジタルモンスターCOLOR DIGIMON BEATBREAK EDITION」(各7,700円)

「GLOWING DOWN COLOR」にはゲッコーモン、プリスティモン、キロプモン、ムラサメモンなどグローイングドーンのデジモンを配置。一方の「DIGIVOLUTION GEKKOMON COLOR」にはゲッコーモンの進化ラインに加え、アニメ最終回で登場したアトラタスモンもデザインされている。なお、両モデルともゲーム内容は共通となる。

「GLOWING DOWN COLOR」

「DIGIVOLUTION GEKKOMON COLOR」



本商品はカラー液晶と充電池を搭載し、付属のUSB Type-C対応充電ケーブルで充電して遊ぶことが可能。育成できるデジモンはアニメ新登場のキャラクターを含む約30体で、劇中に登場した敵デジモンも収録する。バトルでは「e-パルス」を連打することで攻撃力が変化し、進化時にはアニメをイメージした演出を楽しめる。

また、成長を一時停止できるコールドモードや、育成中のデジモンを保存できるバックアップシステムなどのサポート機能も搭載。同シリーズや「デジモンペンデュラムCOLOR」シリーズとの通信バトルにも対応している。

さらに、本体を収納したままプレイや充電ができる専用ケース「デジモンケース イレモンCOLOR」も同時展開。カラーは「LOUD PURPLE」と「LOUD PINK」の2種類で、本体を2台接続した通信バトルにも対応する。価格は各1,980円。

「デジタルモンスターCOLOR DIGIMON BEATBREAK EDITION」「デジモンケース イレモンCOLOR」ともに予約期間は2026年10月25日23時までを予定。商品は2027年3月発送予定となる。

商品概要

商品名：デジタルモンスターCOLOR DIGIMON BEATBREAK EDITION(GLOWING DOWN COLOR／DIGIVOLUTION GEKKOMON COLOR)

価格：各7,700円

予約期間：2026年9月27日～10月25日予定

商品発送：2027年3月予定

商品名：デジモンケース イレモンCOLOR(LOUD PURPLE／LOUD PINK)

価格：各1,980円

商品発送：2027年3月予定

(C)本郷あきよし・フジテレビ・東映アニメーション

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