バンダイ ベンダー事業部は、ガシャポン発のアートトイシリーズ「CAP’in GALLERY(カップインギャラリー)」を発表した。人気イラストレーター・田中かえ氏とのコラボ商品や「miffy」「atmos」とのコラボ商品などを、10月第4週より全国のガシャポン自販機で発売する。あわせて、10月2日から4日まで東京・MIYASHITA PARKでPOP-UP STOREを開催し、先行販売も実施する。
アートトイシリーズ「CAP’in GALLERY」とは?
バンダイ ベンダー事業部が新たに立ち上げる「CAP’in GALLERY」は、カプセルを開けることでアート作品との出会いを楽しめるコレクションシリーズ。商品本体にはクリア素材やパール、メタリック塗装などを採用し、デザインごとの世界観を表現している。オリジナルデザインのカプセルやミニブックも用意される。
展開は、バンダイ ベンダー事業部のオリジナルシリーズを展開する「オリジナルライン」、人気クリエイターとのコラボレーションを実施する「クリエイターライン」、キャラクターとのコラボレーションである「キャラクターライン」の3軸で進められ、人気クリエイターやキャラクターとのコラボアイテムを継続的に販売する。
第1弾ラインアップ
第1弾では、イラストレーターの田中かえ氏が手掛ける「かえちゃんふぃぎゅあ designed by 田中かえ」、スニーカーカルチャーショップ「atmos」のキャラクターTENKYUをフィギュア化した「atmos TENKYU フィギュアコレクション」、絵本キャラクター「miffy」をモチーフにした「miffy Glint Series」が登場する。
また、ガシャポンオリジナルシリーズとして、「VIRUSWEETS」の新商品や、新シリーズ「LilGemily」もラインアップする。
「VIRUSWEETS」はスイーツをテーマにしたダークテイストのコレクションフィギュアシリーズ。「LilGemily」は、不思議な力を持つ宝石によって生み出された少女たちをテーマとしており、頬に埋め込まれたラインストーンが特徴となっている。
10月発売商品概要
VIRUSWEETS figure collection ～trick or treat～
・発売時期：10月第4週より順次
・価格：1回500円
・種類数：全6種
・ガシャポンバンダイオフィシャルショップ限定
VIRUSWEETS figure collection ～甘味処～(再販)
・発売時期：10月第4週より順次
・価格：1回400円
・種類数：全6種
LilGemily figure collection
・発売時期：10月第4週より順次
・価格：1回500円
・種類数：全6種
かえちゃんふぃぎゅあ designed by 田中かえ
・発売時期：10月第4週より順次
・価格：1回500円
・種類数：全5種
miffy Glint Series
・発売時期：10月第4週より順次
・価格：1回500円
・種類数：全4種
atmos TENKYU フィギュアコレクション
・発売時期：10月第4週より順次
・価格：1回500円
・種類数：全6種
なお、上記商品は10月2日より全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ20店舗で先行販売を実施する。
購入キャンペーン
「CAP’in GALLERY」シリーズ商品を2個購入ごとに、オリジナルステッカーセット1点をプレゼントするキャンペーンを実施する。
参加方法は、対象商品のカプセル内に封入されているミニブック2枚を店頭スタッフへ渡すことで引き換えとなる。
実施期間は10月2日以降の各店舗商品発売開始時から、景品がなくなり次第終了。対象商品および景品がなくなり次第終了となる。
「CAP’in GALLERY POP-UP STORE」概要
シリーズ始動にあわせて、東京・渋谷のMIYASHITA PARK South 1F「Park in Park」で期間限定POP-UP STOREを開催する。
会場では10月発売商品の先行販売に加え、商品展示やコラボクリエイター紹介コーナーなどを展開する予定だ。
・イベント名：CAP’in GALLERY POP-UP STORE
・開催期間：10月2日～10月4日
・開催時間：11:00～19:00
※10月4日は17:00最終入場、17:30終了
・会場：MIYASHITA PARK South 1F「Park in Park」(東京都渋谷区神宮前6-20-10)
・入場料：無料
商品は数量限定で、品切れとなる場合がある。混雑状況に応じて整理券を配布する場合があり、購入回数は1回の入場につき合計6回までとなる。
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atmos
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