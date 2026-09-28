バンダイ ベンダー事業部は、ガシャポン発のアートトイシリーズ「CAP’in GALLERY(カップインギャラリー)」を発表した。人気イラストレーター・田中かえ氏とのコラボ商品や「miffy」「atmos」とのコラボ商品などを、10月第4週より全国のガシャポン自販機で発売する。あわせて、10月2日から4日まで東京・MIYASHITA PARKでPOP-UP STOREを開催し、先行販売も実施する。

アートトイシリーズ「CAP’in GALLERY」とは?

バンダイ ベンダー事業部が新たに立ち上げる「CAP’in GALLERY」は、カプセルを開けることでアート作品との出会いを楽しめるコレクションシリーズ。商品本体にはクリア素材やパール、メタリック塗装などを採用し、デザインごとの世界観を表現している。オリジナルデザインのカプセルやミニブックも用意される。

展開は、バンダイ ベンダー事業部のオリジナルシリーズを展開する「オリジナルライン」、人気クリエイターとのコラボレーションを実施する「クリエイターライン」、キャラクターとのコラボレーションである「キャラクターライン」の3軸で進められ、人気クリエイターやキャラクターとのコラボアイテムを継続的に販売する。

第1弾ラインアップ

第1弾では、イラストレーターの田中かえ氏が手掛ける「かえちゃんふぃぎゅあ designed by 田中かえ」、スニーカーカルチャーショップ「atmos」のキャラクターTENKYUをフィギュア化した「atmos TENKYU フィギュアコレクション」、絵本キャラクター「miffy」をモチーフにした「miffy Glint Series」が登場する。

かえちゃんふぃぎゅあ designed by 田中かえ

atmos TENKYU フィギュアコレクション

miffy Glint Series

また、ガシャポンオリジナルシリーズとして、「VIRUSWEETS」の新商品や、新シリーズ「LilGemily」もラインアップする。

「VIRUSWEETS」はスイーツをテーマにしたダークテイストのコレクションフィギュアシリーズ。「LilGemily」は、不思議な力を持つ宝石によって生み出された少女たちをテーマとしており、頬に埋め込まれたラインストーンが特徴となっている。

VIRUSWEETS figure collection ～trick or treat～

LilGemily figure collection

10月発売商品概要

VIRUSWEETS figure collection ～trick or treat～

・発売時期：10月第4週より順次

・価格：1回500円

・種類数：全6種

・ガシャポンバンダイオフィシャルショップ限定

VIRUSWEETS figure collection ～trick or treat～

VIRUSWEETS figure collection ～甘味処～(再販)

・発売時期：10月第4週より順次

・価格：1回400円

・種類数：全6種

VIRUSWEETS figure collection ～甘味処～

LilGemily figure collection

・発売時期：10月第4週より順次

・価格：1回500円

・種類数：全6種

LilGemily figure collection

かえちゃんふぃぎゅあ designed by 田中かえ

・発売時期：10月第4週より順次

・価格：1回500円

・種類数：全5種

かえちゃんふぃぎゅあ designed by 田中かえ

miffy Glint Series

・発売時期：10月第4週より順次

・価格：1回500円

・種類数：全4種

miffy Glint Series

atmos TENKYU フィギュアコレクション

・発売時期：10月第4週より順次

・価格：1回500円

・種類数：全6種

atmos TENKYU フィギュアコレクション

なお、上記商品は10月2日より全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ20店舗で先行販売を実施する。

購入キャンペーン

オリジナルステッカーセット

「CAP’in GALLERY」シリーズ商品を2個購入ごとに、オリジナルステッカーセット1点をプレゼントするキャンペーンを実施する。

参加方法は、対象商品のカプセル内に封入されているミニブック2枚を店頭スタッフへ渡すことで引き換えとなる。

実施期間は10月2日以降の各店舗商品発売開始時から、景品がなくなり次第終了。対象商品および景品がなくなり次第終了となる。

「CAP’in GALLERY POP-UP STORE」概要

CAP’in GALLERY POP-UP STORE

シリーズ始動にあわせて、東京・渋谷のMIYASHITA PARK South 1F「Park in Park」で期間限定POP-UP STOREを開催する。

会場では10月発売商品の先行販売に加え、商品展示やコラボクリエイター紹介コーナーなどを展開する予定だ。

・イベント名：CAP’in GALLERY POP-UP STORE

・開催期間：10月2日～10月4日

・開催時間：11:00～19:00

※10月4日は17:00最終入場、17:30終了

・会場：MIYASHITA PARK South 1F「Park in Park」(東京都渋谷区神宮前6-20-10)

・入場料：無料

商品は数量限定で、品切れとなる場合がある。混雑状況に応じて整理券を配布する場合があり、購入回数は1回の入場につき合計6回までとなる。

(c)KAE TANAKA

Illustrations Dick Bruna(c)copyright Mercis bv, 1953-2026 www.miffy.com

atmos

(c)アメ

(c)Koichi Yairi

(c) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670039

(c)BANDAI