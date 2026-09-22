東映特撮ファンクラブ(TTFC)は、9月22日に開催されたイベント「轟轟戦隊ボウケンジャー20周年シアターＧロッソで不滅のアタック!〜No Border, Endless Adventure〜」を、同サービスで独占配信することを発表した。

また、7月に行われた「手裏剣戦隊ニンニンジャー ワッショイ10周年突破!真夏に忍ばず大結集! at シアターGロッソ」を、9月23日10時よりTTFC独占で会員見放題の配信をスタートする。

轟轟戦隊ボウケンジャーが大集合!!全3公演をTTFCで配信予定!

9月22日に開催された「轟轟戦隊ボウケンジャー20周年シアターＧロッソで不滅のアタック!〜No Border, Endless Adventure〜」は、2006年2月19日より放送を開始した特撮テレビドラマ『轟轟戦隊ボウケンジャー』の放送開始から20年を突破したアニバーサリーを記念した、1日限りのスペシャルなイベントだ。

開催地は、かつてキャストが「素顔の戦士」公演で立ったスカイシアターの後を継ぐ、ヒーローショーの聖地、シアターＧロッソ。高橋光臣(明石 暁／ボウケンレッド 役)、齋藤ヤスカ(伊能真墨／ボウケンブラック 役)、三上真史(最上蒼太／ボウケンブルー 役)、中村知世(間宮菜月／ボウケンイエロー 役)、末永 遥(西堀さくら／ボウケンピンク 役)、出合正幸(高丘映士／ボウケンシルバー 役)のオリジナルキャスト6名が再び集結し、ボウケンジャーとして共に歩んできた冒険の歴史を振り返った。

さらに大高洋夫(大神官ガジャ 役)、山崎真実(風のシズカ 役)もゲストとして参戦。 20周年イベントをさらに盛り上げた。

ファンにとってまさに“プレシャス”と呼べる特別な1日となったこのイベントが、東映特撮ファンクラブ(TTFC)独占で会員見放題配信が決定した。急遽実施された追加公演を含む、実施された全3公演をすべて配信予定。Blu-rayの発売予定はないため、TTFCでのみ視聴ができる。

配信開始日などの詳細はTTFCアプリ等で追って発表する。

イベント名

轟轟戦隊ボウケンジャー20周年シアターＧロッソで不滅のアタック!〜No Border, Endless Adventure〜

開催日時

2026年9月22日(火・祝) 1回目(16：00開演) 2回目(18：20開演) 3回目(20：40開演)

出演

高橋光臣

齋藤ヤスカ

三上真史

中村知世

末永遥

出合正幸

山崎真実

大高洋夫(第1回公演のみ登壇／第2回、第3回公演はビデオレター出演)

MC：鈴村展弘

「手裏剣戦隊ニンニンジャー」10周年突破イベント、9月23日よりTTFC会員見放題配信開始!

2026年7月29日に行われた、『手裏剣戦隊ニンニンジャー ワッショイ10周年突破!真夏に忍ばず大結集! at シアターGロッソ』について、9月23日10時からTTFC会員見放題での配信が決定した。

配信では全2回公演すべてを収録。キャスト6人で踊った「なんじゃモンじゃ!ニンジャ祭り」や、シークレットゲストとして出演した潘めぐみも参加した「公開コメンタリー」、そして『仮面ライダーシノビ』の最終回をTTFCオリジナル作品として制作・配信するサプライズ発表の瞬間も収録している。

イベント名

手裏剣戦隊ニンニンジャー ワッショイ10周年突破!真夏に忍ばず大結集! at シアターGロッソ

開催日時

2026年7月29日(水) 1回目(18：00開演) 2回目(20：30開演)

出演

西川俊介

松本岳

中村嘉惟人

矢野優花

山谷花純

多和田任益

潘めぐみ

大西洋平

(C)東映