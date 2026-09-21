全国で不登校支援事業を行うスダチは2026年9月18日、小学生の不登校のきっかけと再登校の実績に関する集計結果を発表した。本調査は2025年1月〜2026年6月、同社の無料相談時に不登校の小学生(1〜6年生)を持つ家庭から回答を得た1,358件のヒアリングデータを集計したもの。

小学生の不登校、きっかけ1位は「分からない」42.3%

小学生の不登校のきっかけを複数選択(最大3つ)で聞いたところ、最も多かったのは「分からない」で574件、42.3%だった。

次いで「人間関係のトラブル」(33.7%)、「先生とのトラブル」(16.8%)、「家庭内の問題」(14.5%)、「勉強面でのトラブル」(13.3%)となった。「いじめ」は4.6%にとどまった。

小学生の不登校のきっかけ

中学生・高校生では「人間関係のトラブル」がいずれも1位となっているのに対し、小学生では「分からない」が最多となった。

同社は、低学年の子どもほど自分の気持ちや状況を言葉で説明することが難しく、保護者側からも原因を特定しにくいことが背景にあると考えている。

また、「先生とのトラブル」は小学生全体で16.8%となり、中学生11.5%、高校生8.6%より高かった。特に小学5年生では20.7%に達した。

男女別では、「人間関係のトラブル」が女子37.6%、男子30.2%と女子でやや高かった。一方、ASD・ADHD・LDといった発達特性に関する項目は、保護者の回答に基づく集計で医学的診断ではないものの、いずれも男子で高い傾向が見られた。例えばASDは男子8.9%、女子3.7%だった。

小学6年生で「分からない」と「人間関係」が逆転

「分からない」は小学1年生の53.9%から小学6年生の37.3%まで一貫して低下した。一方、「人間関係のトラブル」は小学1年生の24.8%から小学6年生の39.6%まで上昇。小学6年生では「人間関係のトラブル」が「分からない」を上回り、最多のきっかけが入れ替わった。

また、「デジタル依存」も小学1年生の3.6%から小学6年生の19.6%まで増加した。学年が上がるにつれて、不登校のきっかけとして「分からない」が減少する一方、「人間関係のトラブル」や「デジタル依存」が増える傾向が見られた。

不登校のきっかけによる再登校成功率の差は小さい

小学生全体の再登校成功率は96.0%(有効分母251件)だった。

きっかけ別では、「分からない」(93.6%)、「人間関係のトラブル」(96.3%)、「先生とのトラブル」(100.0%)、「家庭内の問題」(97.4%)、「勉強面でのトラブル」(97.4%)となり、いずれも90%台半ばから100.0%の範囲だった。

再登校までの日数も中央値で24〜33日と、大きな差は見られなかった。