ディー・アップは、『LDK the Beauty』2026年8月号で「マスカラリムーバー部門第1位」および「ベストバイ」を受賞した「ディーアップ プレミアムマスカラリムーバー」を10月1日から全国発売する。

ディーアップ プレミアムマスカラリムーバー

「塗って待って流すだけ」でマスカラを簡単オフ

「ディーアップ プレミアムマスカラリムーバー」は、落としにくいウォータープルーフマスカラや束感まつげも、マスカラをすばやく浮かせて溶かす独自処方により、シャワーで流すだけで落とせるという。

目元をゴシゴシこすることなく、するんと簡単に落とせるため、毎日のクレンジングのストレスを軽減するとしている。

使い方は、塗って20秒待ってから流すだけ。疲れた夜でも手間なくマスカラをオフでき、目元にやさしい使い心地を実現したという。

※マスカラの種類や使用状況により、落ち方や所要時間には個人差がある。

塗って20秒待って流すだけ

液たっぷりの360°コームを採用

コームは、ひと塗りでまつげ全体に液が行き渡る深溝タイプ。360°どの面でも使える設計で、向きを気にせずスムーズに塗ることができる。

先端は細く設計されており、目頭や下まつげなど細かい部分も塗りやすい形状としている。

※ディーアップ ハイパーリフトマスカラを使用した場合。ディー・アップ調べ。使用環境・水圧・マスカラの種類により効果には個人差がある。

ディーアップ プレミアムマスカラリムーバー 1,320円

『LDK the Beauty』で1位＆ベストバイを受賞

『LDK the Beauty』2026年8月号では、「マスカラリムーバー部門第1位」および「ベストバイ」を受賞した。

「D-UPのマスカラリムーバーは頑固なマスカラもらくらくオフ！」として、オフ度・使用感ともに高い評価を獲得したという。

『LDK the Beauty』は、広告を掲載せず、メーカーへの忖度なくコスメやスキンケア商品を検証・評価する月刊美容雑誌。プチプラからデパコスまで幅広いアイテムをテストし、使う人目線の情報を発信している。