ベネッセコーポレーションが運営する「ベネッセ高等学院 中等部」は7月14日、「不登校・行き渋り家庭の中学進学に関する実態調査」の結果を発表した。調査は2026年6月5日～6月14日、現在小学4～6年生で、不登校状態または行き渋り傾向のある子どもの保護者461名(うち小学6年生139名)、現在中学1～3年生で、小学6年生時に不登校または行き渋り傾向があった子どもの保護者545名を対象にインターネットで行われた。

小学生保護者の8割強が中学進学に不安を感じている

不登校・行き渋り経験のある小学4～6年生の保護者に、中学進学への不安について聞いたところ(単一回答)、84.0%が「とても不安を感じている」「やや不安を感じている」と回答した。小学6年生に限るとその割合は88.5%にのぼり、進学を目前に控えた時期には、不安を感じる家庭がより多いことがわかった。

不安の内容は「学習」と「新しい環境への適応」

不登校・行き渋り経験のある小学4～6年生の保護者に、中学進学に向けてどのような不安があるかを聞いたところ(複数回答)「学校の勉強についていけるか(59.9%)」が最も多く、次いで「クラスメイトとの人間関係をうまく築けるか(57.9%)」「中学校の雰囲気やルールになじめるか(50.8%)」が続いた。学習面への不安に加え、人間関係や新しい環境への不安が上位に挙がっており、進学に伴う環境変化そのものを不安に感じている家庭が多いことが分かった。

子どもに関する悩みや不安、誰かに相談している保護者は約7割

小学生保護者に、子どもに関する悩みや不安について誰かに相談しているか聞いたところ、70.3%が「相談している」と回答した。相談先は「学校の先生(60.2%)」が最も多く、次いで「家族・親族(46.6%)」「スクールカウンセラー(33.6%)」が続いた。5位にあがったその他(21.6%)では、心療内科などが含まれた。一方で、29.7%は「相談していない」と回答し、その理由は、「まだ相談するほどではないと思った(40.1%)」が最も多く、次いで「相談先が分からない(32.8%)」が続いた。

求める支援「子どもの状況に合わせた学習サポート」が最多

小学生保護者に、中学進学に向けてどのようなサポートがあったらよいかを聞いたところ(複数回答)、「子どもの状況に合わせた学習サポート(67.2%)」が最も多く、次いで「子どもが安心して過ごせる居場所(55.7%)」が続いた。

また、中学生保護者に、小学6年生当時を振り返ってあったらよかった支援を聞いたところ(複数回答)、最も多かったのは「子どもが安心して過ごせる居場所(57.4%)」、次いで「子どもの状況に合わせた学習サポート(48.3%)」となった。進学前後で順位は入れ替わったものの、上位2項目は共通しており、進学前に求める支援と、進学後に「あの時あれば良かった」と感じる支援が一致する結果となった。

進学後も「学習面での不安」が不登校・行き渋り継続の上位理由に

子どもの状況について進学後も不登校・行き渋り状態が続いていると回答した中学生保護者に、その理由について聞いたところ(複数回答)、「子どもの気持ちやメンタル面の不安(74.1%)」が最多となり、「学習面での不安(35.0%)」が3位に挙がった。前設問では、当時あったらよかった支援として「子どもの状況に合わせた学習サポート」が2位に挙がっている。あわせて見ると、学習面への不安は、進学後も不登校・行き渋り状態が続く理由の一つとなっていることが分かった。

「小学6年生段階から相談・情報収集を始めた方がよかった」約7割

中学生保護者に、小学6年生当時を振り返り、「小学6年生の段階から中学進学に向けた相談や情報収集を始めていた方がよかったと思いますか」と聞いたところ(単一回答)、73.7%が「とてもそう思う」「そう思う」と回答した。中学進学を迎える前の小学6年生の段階から、進学を見据えた相談や情報収集を始めることの重要性を感じている保護者が多いことがわかった。

中学進学に向けたフリースクールの検討状況

小学生保護者に、中学進学に向けてフリースクールの利用を検討したことがあるかを聞いたところ(単一回答)、「検討したことはない」が59.7%と最も多い結果となった。一方で、小学6年生に限ると、「検討したことがあり現在利用している」が7.2%(小学4～6年生全体5.6%)「検討したことはあるが利用しなかった」が30.2%(同26.2%)、「現在利用を検討している」が14.4%(同8.5%)となり、いずれも小学4～6年生全体を上回った。

中学進学にむけてフリースクールの利用を検討したことがありますか

フリースクール検討時の課題

小学生保護者に、フリースクールを検討したものの利用しなかった理由を聞いたところ(複数回答)、「本人が行きたがらない(49.6%)」が最も多くなった。子ども自身の意思以外の要因としては「費用が高いと感じた(38.0%)」が最も多く、同率で「もう少し様子を見ようと思ったため(38.0%)」が続いた。