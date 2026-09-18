三井住友カードは9月17日、Visaブランドの対象カード会員向けに「韓国まるトクプラン」の提供を開始した。

韓国まるトクプラン

同プランでは、韓国国内でのカード利用を対象に、最大20%のVポイントを還元する。また、ポイント還元の対象となる一部の特約店では、対象カード会員向けの特別優待や特典の提供も予定している。美容・コスメ、ショッピング、移動、カフェなど、韓国旅行で利用機会の多いシーンをポイント還元と特約店特典で幅広くカバーし、旅行中のおトクで便利な決済体験を提供する。

ポイント特典の付与条件と対象カード

ポイント特典を受けるには、期間中に対象カードでエントリーし、韓国国内の店頭かつ韓国ウォン建てにて支払いを行う必要がある。

対象カードは、「Oliveフレキシブルペイ」「Oliveフレキシブルペイ ゴールド」「Oliveフレキシブルペイ プラチナプリファード」「Oliveフレキシブルペイ Visa Infinite」「三井住友カード VISA(NL)」「三井住友カード ゴールド VISA(NL)」「三井住友カード プラチナプリファード」「三井住友カード Visa Infinite」。Oliveフレキシブルペイは、クレジットモードでの利用のみ対象となる。

特典1.対象特約店で最大5%還元

対象カードをすでに保有する会員は、韓国国内の対象特約店で韓国ウォン建ての店頭決済を行うと、最大5%のVポイントが還元される。還元率には、通常ポイント分と外貨ショッピング利用特典を含む。

特典2.9月17日以降のカード申込者は最大20%還元

2026年9月17日以降に対象カードを申し込んだ人は、韓国国内の店頭利用全般を対象に15%のVポイントが還元される。さらに対象特約店では、特典1の最大5%還元も適用され、合計で最大20%の還元となる。

最大5%還元と15%還元の付与上限は、それぞれ会員1人につき1,000ポイント。ポイントは、日本円に換算後の利用金額に応じて付与される。

特典3.人気店で割引・ギフトなどの限定特典

美容・コスメ、百貨店・ショッピング、カフェ、ファッション、コンビニ、文化体験など、韓国旅行で利用機会の多い特約店をラインナップ。一部店舗では、ポイント還元に加えて、特約店が提供する割引やギフトなどの限定特典を受けられる。

特約店ラインナップ

ソウルを中心に展開する韓国有数の百貨店「現代百貨店」では、国内外の人気ブランドやショップ、グルメも一度に楽しめる。特典例として、対象店舗で買い物をすると、美容液&マスクパックがもらえる。

「AmorePacific」は、Sulwhasoo、innisfree、espoir、OSULLOCなどの人気ブランドを展開する韓国のビューティーカンパニー。「アモーレ釜山」や「アモーレ龍山」では、K-Beautyブランドや最新トレンドを体感できる。特典例として、「イニスフリー済州(済州ハウス)」で100,000ウォン以上購入すると、商品が10%割引、一部飲食メニューが20%割引となる。

その他の対象特約店や特典内容、受け取り方法などの詳細は、同プランの案内ページで確認できる。