コンピュータエンターテインメント協会（CESA）は9月11日、「東京ゲームショウ2026」（TGS2026）の一般公開日に開催する「ファミリーゲームパーク2026」の詳細を発表した。公式アンバサダーにサンリオキャラクターが就任するほか、ゲームの試遊や制作体験、ステージ、グリーティングなどを展開する。開催期間は9月19日～21日で、会場はTKP東京ベイ幕張ホール。中学生以下とその同伴保護者は無料で入場できる。

「ファミリーゲームパーク2026」は、中学生以下を対象とした展示コーナー。子どもが家族と一緒に「学ぶ」と「遊ぶ」の両面からゲームの世界を楽しめるエリアとして設けられる。2025年の幕張メッセ イベントホールから会場を移し、幕張メッセに近いTKP東京ベイ幕張ホールに専用の入場口を設置する。ファミリーゲームパーク以外の幕張メッセ会場の展示コーナーなどへ入場する場合、中学生以上は別途チケットが必要となる。

2026年度から新設された「ファミリーゲームパーク公式アンバサダー」には、自社ゲームブランド「Sanrio Games」を展開するサンリオのキャラクターが就任する。8月に就任を発表した、子ども向けゲーム情報誌「てれびげーむマガジン」編集長のさなぴー氏に加わる形となる。

就任を記念し、会場にはハローキティ、ポムポムプリン、さなぴー氏と記念撮影できるウェルカムパネルを設置。CESA公式キャラクターのセサザウルス、さなぴー氏、サンリオキャラクターが登場する「アンバサダーステージ」も展開する。会場で配布する「お仕事BOOK」には、さなぴー氏とサンリオキャラクターズが登場するという。

ファミリーゲームパーク公式アンバサダーに就任するサンリオキャラクターズとさなぴー氏

試遊コーナー「アソビバ！」は小中学生を主な対象とし、各社の対象年齢に合った最新ゲームや関連製品を試遊できる。出展タイトルは「おさるのジョージ わくわく！パズル de ショップ」「オバケイドロ2」「がんばれゴエモン大集合！」「サンリオ パーティランド」「スーパーボンバーマン コレクション」「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど〜さま！ Nintendo Switch 2 Edition」「てれびげーむマガジン・ぴこぷり・別冊てれびげーむマガジン スペシャル」「ドラゴンクエストVII Reimagined」「パワフルプロ野球 2026-2027」「フルーティモ！」「フルーティモ！ジューシーナイトライド」「ブルーイのハッピースナップ」「ぷよぷよeスポーツ」「ワンス・アポン・ア・塊魂」「eFootball Kick Off!」「LAPPY GAMES」「Pastel☆Parade」「ʘmʘchim（オモチム）」「ロックマン: デュアル オーバーライド」の計19タイトル。

制作過程やワークショップを通じてゲーム関連業界の仕事を学べるエリア「マナビバ！」では、Nintendo Switch用ソフト「KORG Gadget for Nintendo Switch」を使って作曲を体験する「Nintendo Switchでサウンドクリエイト体験！」、セガのアクションパズルゲームを教材にした「ぷよぷよプログラミング」、描いたマシンをスキャンしてデジタル空間でレースする「リトルプラネット お絵かき3Dレーシング」を実施する。このうち前2者は整理券を配布する。

出展社プログラムとしては、北海道旭川市の「ICTパーク」で行われている学びを体験できる「Hello, ICTパーク！」、音楽の基礎を学びながら楽曲制作に取り組む「ソニー・ミュージックレーベルズでゲーム音楽作成体験！」、描いた絵や撮影した写真・動画をゲームのキャラクターやアイテムにできるBufffの「mini JAMMM」を展開する。

キッズステージエリアとグリーティングエリアの2カ所では、3日間にわたって各種プログラムを開催する。主催企画の「アンバサダーステージ」は毎日11:15～11:45に実施し、セサザウルス、さなぴー氏、サンリオキャラクターが登場する。出演するサンリオキャラクターは日によって異なるという。

このほか、「てれびげーむマガジン スペシャル実況ステージ」や「『ぷよぷよ』PGRS U-15特別大会 in ファミリーゲームパーク」、人気タイトルのグリーティング、キャラクターとの撮影会などを予定する。プログラムの内容や時間は変更になる場合があるとしている。

物販はファミリーゲームパークとして初めて実施し、ラインアップの詳細は追って公開する。会期中は、3日間限定の「ファミリーゲームパーク2026 コレクション アクリルマーカーチャーム」（全6種、1回500円）をカプセルトイで販売する。

3日間限定で販売する「ファミリーゲームパーク2026 コレクション アクリルマーカーチャーム」

このほか、会場内の6つのスタンプを集めるスタンプラリーを実施する。スタンプラリーは1人1回に限られ、景品はなくなり次第終了となる。

スタンプラリーの景品となる立体シール

東京ゲームショウ30周年を記念し、会場でアンケートに回答した人を対象とする「ファミリー（F）ガラ（G）ポン（P）」も開催。アンケート1回答につき1回参加でき、抽選で30人に景品を贈る。一部の景品は先着順で、なくなり次第終了する可能性があるという。

ファミリーゲームパーク2026の開催時間は9月19日と20日が9:30～17:00、21日が9:30～16:00。対象は中学生以下の子どもとその同伴保護者のみで、入場料は無料。予定より早く開場する可能性があるとのことだ。

東京ゲームショウ2026は、9月17日と18日がビジネスデイ、19日～21日が一般公開日。会場は幕張メッセの展示ホール1～11および国際会議場、TKP東京ベイ幕張ホール。