バンダイから2026年9月14日に発売される食玩新商品をまとめて紹介します。今週はアンパンマンやガンダム、マリオカート、ちいかわ、『僕のヒーローアカデミア』など人気キャラクターの食玩がラインナップ。発売日や価格を画像付きで紹介します。
ブロックラボ アンパンマンとレッツパーティー♪
「パーティー」をテーマにした『ブロックラボ』シリーズのセット。「アンパンマンとバルーンセット」、「ばいきんまんとピザセット」、「あかちゃんまんとプレゼントセット」、「カバおとデコレーションケーキセット」の全4種をラインナップ。
- 発売日：2026年9月14日
- 価格：495円
- 種類：全4種
ミニプラ 角醒ハンター オメガホーン01 角獣エンカク＆オメガホーン＆キャプテン・オメガホーン セット
『角醒ハンター オメガホーン』より、工具不要で簡単な組み立てキット「ミニプラ」が登場!
- 発売日：2026年9月14日
- 価格：2,508円
- 種類：組み立て式プラキット6種セット(全1種)
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にふぉるめーしょん 機動戦士ガンダム シールウエハースvol.６ ～決別の鬨～
にふぉるめーしょん『機動戦士ガンダム』シリーズから第6弾が登場! 『機動戦士ガンダム』や『新機動戦記ガンダムW Endless Waltz』、さらにSEEDシリーズ外伝作品の『機動戦士ガンダムSEED C.E.73 -STARGAZER-』から人気キャラクター/モビルスーツを多数ラインナップ。
- 発売日：2026年9月14日
- 価格：149円
- 種類：全35種/うちシークレット2種
マリオカート ワールド ステッカーつきポテトスティック BBQ味
『マリオカート ワールド』のステッカーつきスナック第2弾が登場。『ヨッシーズのダッシュフード』をイメージしたBBQ味ポテトスティックに、ゲーム内に登場する”ステッカー”が付属する。
- 発売日：2026年9月14日
- 価格：181円
- 種類：全30種
あかね噺 カードソフトクッキー
TVアニメ『あかね噺』のカード付ソフトクッキーが登場。美麗なイラストを使用したビジュアルカードやキャラクターカード、ストーリーカードなど、メタリックプラカードが付属する。
- 発売日：2026年9月14日
- 価格：198円
- 種類：全25種
アニメ『僕のヒーローアカデミア』 カードソフトクッキー
アニメ『僕のヒーローアカデミア』のカード付きソフトクッキー。歴代ビジュアルは箔押し仕様で収録。
- 発売日：2026年9月14日
- 価格：198円
- 種類：全36種
BT21 Light stick charm２
LINE FRIENDSのグローバル人気キャラクターブランド「BT21」の、スティックライト型チャームが登場。スイッチを入れれば、キャラクター部分がほんのりライトアップ!
- 発売日：2026年9月14日
- 価格：473円
- 種類：全7種
ちいかわ わっふれ～む３
- 発売日：2026年9月15日
- 価格：250円
- 種類：全8種
ちいかわの「わっふれ～む」第3弾。ワッフルの凹凸を生かして、フレームに見立てたもちもち生地の表面に高精細なデザインをプリントした、カスタード味のクリーム入りワッフル。ワッフルには、「ちいかわ」のイラスト全8種類をプリントしている。