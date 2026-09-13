バンダイから2026年9月14日に発売される食玩新商品をまとめて紹介します。今週はアンパンマンやガンダム、マリオカート、ちいかわ、『僕のヒーローアカデミア』など人気キャラクターの食玩がラインナップ。発売日や価格を画像付きで紹介します。

食玩の新商品を画像でまとめて見る

ブロックラボ アンパンマンとレッツパーティー♪





ブロックラボ アンパンマンとレッツパーティー♪

「パーティー」をテーマにした『ブロックラボ』シリーズのセット。「アンパンマンとバルーンセット」、「ばいきんまんとピザセット」、「あかちゃんまんとプレゼントセット」、「カバおとデコレーションケーキセット」の全4種をラインナップ。

発売日：2026年9月14日

価格：495円

種類：全4種









ブロックラボ アンパンマンとレッツパーティー♪

ミニプラ 角醒ハンター オメガホーン01 角獣エンカク＆オメガホーン＆キャプテン・オメガホーン セット

『角醒ハンター オメガホーン』より、工具不要で簡単な組み立てキット「ミニプラ」が登場!

発売日：2026年9月14日

価格：2,508円

種類：組み立て式プラキット6種セット(全1種)

||photo_center hold |I@008.jpg,|I@009.jpg,|I@010.jpg,| |M@ミニプラ 角醒ハンター オメガホーン01 角獣エンカク＆オメガホーン＆キャプテン・オメガホーン セット |







ミニプラ 角醒ハンター オメガホーン01 角獣エンカク＆オメガホーン＆キャプテン・オメガホーン セット

にふぉるめーしょん 機動戦士ガンダム シールウエハースvol.６ ～決別の鬨～

にふぉるめーしょん『機動戦士ガンダム』シリーズから第6弾が登場! 『機動戦士ガンダム』や『新機動戦記ガンダムW Endless Waltz』、さらにSEEDシリーズ外伝作品の『機動戦士ガンダムSEED C.E.73 -STARGAZER-』から人気キャラクター/モビルスーツを多数ラインナップ。

発売日：2026年9月14日

価格：149円

種類：全35種/うちシークレット2種









にふぉるめーしょん 機動戦士ガンダム シールウエハースvol.６ ～決別の鬨～









にふぉるめーしょん 機動戦士ガンダム シールウエハースvol.６ ～決別の鬨～

マリオカート ワールド ステッカーつきポテトスティック BBQ味

マリオカート ワールド ステッカーつきポテトスティック BBQ味

『マリオカート ワールド』のステッカーつきスナック第2弾が登場。『ヨッシーズのダッシュフード』をイメージしたBBQ味ポテトスティックに、ゲーム内に登場する”ステッカー”が付属する。

発売日：2026年9月14日

価格：181円

種類：全30種





マリオカート ワールド ステッカーつきポテトスティック BBQ味







マリオカート ワールド ステッカーつきポテトスティック BBQ味

あかね噺 カードソフトクッキー

あかね噺 カードソフトクッキー

TVアニメ『あかね噺』のカード付ソフトクッキーが登場。美麗なイラストを使用したビジュアルカードやキャラクターカード、ストーリーカードなど、メタリックプラカードが付属する。

発売日：2026年9月14日

価格：198円

種類：全25種







あかね噺 カードソフトクッキー







あかね噺 カードソフトクッキー

アニメ『僕のヒーローアカデミア』 カードソフトクッキー

アニメ『僕のヒーローアカデミア』 カードソフトクッキー

アニメ『僕のヒーローアカデミア』のカード付きソフトクッキー。歴代ビジュアルは箔押し仕様で収録。

発売日：2026年9月14日

価格：198円

種類：全36種







アニメ『僕のヒーローアカデミア』 カードソフトクッキー









アニメ『僕のヒーローアカデミア』 カードソフトクッキー

BT21 Light stick charm２







BT21 Light stick charm２

LINE FRIENDSのグローバル人気キャラクターブランド「BT21」の、スティックライト型チャームが登場。スイッチを入れれば、キャラクター部分がほんのりライトアップ!

発売日：2026年9月14日

価格：473円

種類：全7種









BT21 Light stick charm２

ちいかわ わっふれ～む３

発売日：2026年9月15日

価格：250円

種類：全8種

ちいかわ わっふれ～む３

ちいかわの「わっふれ～む」第3弾。ワッフルの凹凸を生かして、フレームに見立てたもちもち生地の表面に高精細なデザインをプリントした、カスタード味のクリーム入りワッフル。ワッフルには、「ちいかわ」のイラスト全8種類をプリントしている。