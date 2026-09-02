大泉洋、史上初「理想の上司」目標を公言する俳優に　伊藤沙莉が暴露「耳にタコができるくらい言ってる」

「耳にタコができるぐらい“理想の上司になりたい”ってずっと言ってるんです」――。日本テレビとして初の秋の3ドラマ合同制作発表イベント「日テレDRAMA SHOWCASE」が2日、東京・汐留の同局で開催され、土曜ドラマ『俺たちの箱根駅伝』(10月10日スタート、毎週土曜21:00～)に出演する伊藤沙莉が、大泉洋の密かな“野望”を明かした。

  • 史上初「理想の上司」目標を公言する俳優・大泉洋

    史上初「理想の上司」目標を公言する俳優・大泉洋

「ドラマを通して近づいてやろうという魂胆」

同作からは大泉、伊藤、山下智久が登壇。「共演者に一言」というトークテーマで、伊藤が切り出したのは、大泉が撮影現場で繰り返し口にしていたという“理想の上司”への思いだった。

伊藤によると、大泉は「理想の上司」ランキング調査で1位になりたい野望を何度も話し、「このドラマを通してそれに近づいてやろうという魂胆」があるという。

その目標を共演者やスタッフも応援するようになり、「理想の上司的にはこうした方がいいですよ」とアドバイスするなど、一つの共通目標のようになったことで、現場の絆も深まったそうだ。

放送が近づく中、完成した作品を見たスタッフからも手応えの声が上がり、大泉は「これはマジでいけますよ」と焚きつけられ、まんざらでもない顔をしていたという。

森圭介アナ「理想の上司はそんなこと部下に言わない」

伊藤から「発表されるの、緊張してますか?」と尋ねられた大泉は「なれなかったらお前のせいだ! 見たことないもん。“理想の上司になりたいです”って言ってる俳優」と、自らの必死さにツッコミ。「伊藤沙莉に言うんじゃなかった」と後悔を口にした。

さらに、プロデューサーから「1話が放送されると絶対、大泉さんは理想の上司になれます」と太鼓判を押された一方で、「でも2話で山下さんに取られるかもしれない」とも言われたそうで、「次の理想の上司は僕と山下くんの一騎打ちだろうと」とライバル心を燃やす大泉。

そんなやり取りに、司会の森圭介アナウンサーは「理想の上司は、なれなかったら“お前のせいだ”って部下に言わないです」と至極まっとうな指摘で大泉の落ち着かせていた。

ちなみに、今年2月発表の明治安田生命「理想の上司」ランキングで、大泉は大谷翔平選手、藤井貴彦アナと並んで8位。『俺たちの箱根駅伝』放送後、1位は川島明だったが、この順位を一気に上げられるのか、注目が集まる。

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