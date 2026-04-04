きょう4日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『嗚呼!!みんなの動物園』の3時間スペシャル(19:00～)では、番組史上初めて“繁殖業者の崩壊現場”にカメラが潜入。相葉雅紀に加え、ヒロミ、有働由美子、宮川大輔の4人が、現場に取り残された犬たちのレスキューとトリミングにあたる。

4人が向かったのは、沖縄県で発生した犬の繁殖業者の崩壊現場。オーナーの急死をきっかけに保護施設へレスキュー要請が寄せられ、現場の実態が明るみに出たという。

そこには、痩せこけた犬、毛玉だらけの犬、明らかに体調の悪そうな犬たちが、狭いケージに押し込められた状態で取り残されていた。足を踏み入れた4人は、取り残された犬の悲惨な姿を見て言葉を失う。

まるで商品のように入れられた犬たちを前にし、すぐに保護したいと動き出す4人。しかし、受け入れ先となる保護施設のキャパシティーには限りがあり、その場にいた72匹すべてを連れ帰ることはできない状況だった。

相葉ら4人は断腸の思いで、特に弱った犬たちから優先的に保護し、ケアを施していく。保護犬トリミングに取り組んで9年目を迎えた相葉は、初めて目の当たりにした繁殖業者のバックヤードで何を思うのか。

また、この日の放送では、サンシャイン池崎が新たな保護猫を預かる新シリーズもスタート。今回池崎が迎えるのは、目の見えない猫。池崎自身にとっても、目の見えない猫と生活するのは初めての経験となり、新たな挑戦の日々が始まる。

【編集部MEMO】

この日の放送ではほかにも、ダーリンハニー長嶋の保護猫預かりボランティア企画が始動。また、長嶋一茂と仲良しの槙原寛己が保護犬の散歩ボランティアに挑戦する。

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