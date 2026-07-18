77匹まで増えた多頭飼育崩壊の現場へ…相葉雅紀＆山下智久、久々再会も息ぴったりの保護犬トリミング

相葉雅紀と山下智久が、危険と隣り合わせの保護犬レスキューへ――。きょう18日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『嗚呼!!みんなの動物園 2時間スペシャル』(19:00～)で、山下が相葉の保護犬トリミング企画に初参加。犬が一時77匹まで増えたという、和歌山県の多頭飼育崩壊の現場へ向かう。

77匹まで増えた多頭飼育崩壊の現場へ

捨てられた犬や多頭飼育崩壊の現場から救出された犬など、行き場を失った保護犬のトリミングを、約9年前からボランティアで続けてきた相葉。

今回、相葉とともに活動する山下は、盲導犬や聴導犬、介助犬といった“人のために働く犬”の認知拡大や支援に取り組む団体を立ち上げるなど、犬に深い思いを持っている。

2人が向かったのは、多頭飼育崩壊が起きた和歌山県の一軒家。建物の近くでは犬が放し飼い状態で歩き回っており、その光景を目にした2人はがくぜんとする。

地元の動物愛護団体の代表によると、この家では一時、犬の数が77匹まで増加。保健所からの依頼もあり、少しずつ救出を進めているという。

放浪中の犬にいつかまれてもおかしくない、危険と隣り合わせの現場。それでも相葉と山下は、犬たちが新たな飼い主と巡り合うことを願い、力を合わせてレスキュー作業に挑む。

久々の再会でも息ぴったり

保護した犬を地元のサロンへ連れていった2人は、丁寧にトリミングを進めていく。

会うのは久しぶりだというものの、レスキュー中もトリミング中も息の合ったコンビネーションを披露。山下は相葉の犬への接し方に敬意を示し、相葉は山下とのデビュー前の思い出を懐かしそうに語る。

犬たちの命と未来のため、相葉と山下が奮闘する姿が映し出される。

【編集部MEMO】

山下智久は、1985年4月9日生まれ、千葉県出身。1996年から芸能活動を開始し、俳優・歌手として国内外で活動。主な出演作にドラマ『クロサギ』『コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命-』『正直不動産』『ブルーモーメント』、国際ドラマ『神の雫／Drops of God』などがある。

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