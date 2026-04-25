SUPER EIGHTの横山裕が、きょう25日放送の日本テレビ系バラエティ番組『嗚呼!!みんなの動物園』に出演し、親友・相葉雅紀の保護犬トリミングを再びサポートする。2人が向き合うのは、別々のブリーダーから保護されたゴールデン・ドゥードルとMIX犬。全身毛玉だらけの犬たちを前に、相葉と横山は“刈る人”“保定する人”に分かれ、あうんの呼吸でトリミングを進めていく。

相葉は、捨てられた犬や多頭飼育崩壊の現場からレスキューされた犬など、行き場をなくして保護された犬を、9年前からボランティアでトリミングしてきた。今回、その保護犬トリミングに、親友の横山が昨年8月の放送に続いて再び登場する。

2人が向き合うのは、それぞれ別々のブリーダーから保護されたゴールデン・ドゥードルとMIX犬の2匹。これまで十分な世話を受けられていなかったのか、2匹とも全身の毛がボサボサの状態だった。

2度目の参加となる横山は、犬たちの姿を見るなり、少しでも早くきれいにしてあげようと、すぐに相葉をフォロー。2人はあうんの呼吸で「刈る人」「保定する人」に分かれ、絶妙なコンビネーションでスピーディーにトリミングを進めていく。

作業の合間には、横山が昨年の『24時間テレビ』で走り切ったマラソンの思い出や、好きなヘアスタイルについて語る場面も。親友の相葉を相手に本音トークを繰り広げるほか、相葉のトリミング技術を改めて目の当たりにし、自身もトリミングを学びたいという今後の展望も口にする。

番組ではほかにも、保護猫“ワカメ”を預かり、人なれさせるべく世話をしているティモンディ・前田裕太の自宅に、猫好きとして知られる声優・俳優の津田健次郎が訪問する。

【編集部MEMO】

相葉雅紀は、昨年の日本テレビ系『24時間テレビ』の「横山裕が走る! 子ども支援マラソン」で、スターターを担当。「きみちゃん(横山の本名のあだ名)は頑張っちゃうから、頑張りすぎずに頑張って」と気遣いながら優しいエールを送っていた。

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