Amazonの戦略発表会「Prime Video Presents 東京」が3日、都内ホテルで行われ、大人気作品『薬屋のひとりごと』がPrime Originalドラマとして実写化が決定し、主演を芦田愛菜が務めることが発表された。

芦田愛菜

今回の実写化では、TVアニメ版を製作し続けた東宝と、Amazon MGMスタジオの共同製作により実現する。

発表会ではまず、Amazon MGM Studios日本責任者のバディ・マリーニ氏と東宝映画企画執行役員の臼井央氏が登場。臼井氏は実写化にあたり、「猫猫がいないと始まらない。我々にとっても理想の猫猫がいたということが、今実写化をやるべき理由だと思います」と主人公を演じる役者への期待を語った。

続いて、同作の主人公となる猫猫役が芦田愛菜に決定したことが発表され、芦田が舞台に登場した。

芦田愛菜

芦田はもともと原作のファンだったといい、「大好きな作品の大好きなキャラクターを演じることが出来るのはこの上ない幸せだなという風に感じます」と喜びを口にした。

作品の魅力を聞かれ、芦田は「猫猫が一つ一つの違和感をスパッと解いてくれるミステリーとしての面白さと、そして同時にちょっぴり不器用なキャラクターたちが描いていくヒューマンドラマの深さだと思っていて、謎解きを通して垣間見えることで引き込まれるところかなと思います」と語る。

また、ティザービジュアルが公開され、ニヒルな笑みを浮かべ口元をハンカチでおさえる、アニメでも象徴的なシーンが公開された。

原作者からのコメントも紹介され、芦田については「猫猫役が芦田さんに決まったとき、『あっ、これは安心してお任せできる』と思い、実際にお会いして『猫猫や!』となりました」と、納得のキャスティングだったことを明かした。

実写ドラマの配信時期は?

今回のドラマはPrime Originalドラマとなり、2028年にPrime Videoで世界独占配信される。

詳細な日時は発表されていない。

原作、アニメのファンが多い同作。以前よりネットでは「実写化するなら猫猫役に芦田愛菜を起用して欲しい」という声が多く上がっており、ファン待望の実写化、期待が高まりそうだ。