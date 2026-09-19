日本イーライリリーによる「あなたの日々に、脳の健康も」コンテスト作品発表会が16日、都内で行われ、東京都健康長寿医療センター 健康長寿イノベーションセンター 臨床開発ユニット長の井原涼子氏、又吉直樹(ピース)、東野幸治が登壇した。

東野幸治

東野幸治

東野幸治が考える“脳が喜ぶ瞬間”

「脳の健康を守るために今できること ～“私の脳が喜ぶ瞬間”から考える、アルツハイマー病と早期の気づき～」をテーマに行われた特別トークセッションでは、“脳が喜ぶ瞬間”についてトークを展開。

東野は「ワクワクハラハラドキドキみたいなのが、やっぱり脳にいいんじゃないかって」と自身の考えを口にする。病気を扱う番組などで専門家から話を聞く機会もあるそうで、これまで経験していないことなどに触れながら、日常の中で感覚を働かせることを自身は意識していることを明かした。

また、東野が「ちょっと下品やけど」と前置きした上で、「人を見てクスクス笑ったり」することもあるといい、「感度というか。人は笑ってないけど、自分はちょっと目線を変えて、『あの人面白いな』って思う、みたいな発見を多くする」と話すと、又吉から「それはやり続けてきたやつじゃないですか(笑)」とツッコまれた。

妻を亡くして元気がなかった先輩が数年後に…

さらに東野は「不倫はもちろんあかんけど、人を好きになる気持ちみたいなものも若返ったりとか」と恋愛の話題へ。ある先輩の落語家について、妻を亡くしたあと元気がなかったものの、それから2〜3年が経過して「すごく元気」になっていたという。

その理由を周囲に尋ねると、「どうやら付き合っている女性がいるらしい」と聞いたそうで、東野はこのエピソードを踏まえ、井原氏に「やっぱり恋愛みたいなものも、何歳になっても脳にとってはいいわけですか?」と質問した。

すると、井原氏は「たぶん、いいんだと思いますね」と答え、「初めまして」から始まり、相手に応じてどのようにアプローチするかを考えることなどについて説明。これを聞いた東野は、「そういう意味で言うと、毎日、新しい出会い、発見みたいなのが必要なのかなと個人的に思うんです」と話していた。

なお、「あなたの日々に、脳の健康も」コンテスト作品発表会には、「脳の健康 短歌&フォトメッセージコンテスト」の短歌部門審査員長を務めた歌人で作家の東直子氏、フォトメッセージ部門審査員長を務めた写真家の浅田政志氏、日本イーライリリー アルツハイマー病ポートフォリオ ブランドチーム エグゼクティブディレクターのフェリックス・チャン氏も登壇した。

海賊達の新しい船出は天馬とともに――Mリーグを謳歌するぞ!「天馬行空」U-NEXT Pirates･朝倉康心 注目の復帰戦!【9月14日第2試合】朝倉康心 VS 佐々木寿人 VS 三浦智博 VS 松本吉弘
横須賀市、横須賀モアーズシティで10/10に『雀魂』体験会Vol.2を開催
Mリーグ、複合型映画館「ユナイテッド・シネマ」とコラボ！Mリーグ2026-27 全国一気通貫ツアー開催
美の努力は“隠す”から“見せる”時代に――小田切ヒロ×池田直人×小島健『エイジレスボーイズ』が美容の先に描く「人生物語」
「たくー! お前は良い息子に育ったなー!」岡本信彦が"パパ"、八代拓が"7歳のたく"で即興親子劇!? 100文字スピーチで語った「相方の好きなところ」とは?
39歳でフジテレビ退社を決断　元『ホンマでっか!?TV』総合演出・玉野鼓太郎氏、“パン屋の息子”が世界に挑む「一度きりの人生なので」
衣服や食べ残しが散乱する“汚部屋”に戸惑い　2泊3日の共同生活を送った結果…『ダマってられない女たち season3』
なえなの、金髪の男性に抱く印象「私が今まで出会った金髪の方はみんな…」　見取り図・盛山「偏見すごすぎるやろ(笑)!」「どんな男と出会ってきたんや」
2児出産後に32歳で離婚「家族の形が壊れる。その心の傷が一番つらかった」長谷川潤、言葉を詰まらせながら回顧
レインボー池田、新婚生活にノロケ全開「家に帰ったらいるんだぁ」 元読売テレビ・佐藤佳奈アナとの結婚指輪も披露
11人家族の14歳差夫婦、ラブラブぶりを子どもたちが証言「ママとパパで2人でお風呂に入る」「なんかずっとくっついとる」
「我慢することは苦ではない」岡田紗佳、中国で祖母と暮らした幼少期　誰とも話せなかった“言葉の壁”、厳しい“節約生活”も「全部つながっている」
関連画像をもっと見る