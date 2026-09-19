12人組グローバルボーイズグループ・KO1KEYZ(コイキーズ)とJOYSOUNDによる「KO1KEYZ×JOYSOUNDコラボキャンペーン」が、18日からスタートした。

KO1KEYZが10月7日にデビューシングル『KO1KEYZ』をリリースし、韓国・日本で同時デビューすることを記念したもの。課題曲を歌唱するとオリジナル待ち受け画像がもらえるほか、抽選でオリジナルアクリルボードが当たる。

全12種のオリジナル待ち受け画像をプレゼント

キャンペーンは、「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO」「JOYSOUND MAX2」「JOYSOUND MAX」の対象機種を導入するカラオケ店舗で実施。

スマートフォンをカラオケのリモコンとして利用できる無料アプリ「キョクナビJOYSOUND」を使って課題曲「KO1KEYZ」を予約すると、参加者にもれなく「KO1KEYZ×JOYSOUND オリジナル待ち受け画像」がプレゼントされる。

待ち受け画像は全12種でランダム。キャンペーン期間中、1曲につき1日1回取得できるため、全12種のコンプリートを目指すこともできる。

さらにWチャンスとして、応募者の中から抽選で30人に「KO1KEYZ×JOYSOUND オリジナルアクリルボード」をプレゼント。Wチャンスへの応募は1人1回のみ有効となる。

なお、課題曲は今後追加される予定だ。

「KO1KEYZ」は初恋のときめきを表現

KO1KEYZは、サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』を経て結成された12人組グローバルボーイズグループ。10月7日にデビューシングル『KO1KEYZ』をリリースし、韓国と日本で同時デビューする。

表題曲「KO1KEYZ」は8月17日から先行配信中。初恋のときめきを詰め込んだ、ノスタルジックかつキャッチーな世界観を特徴としている。

「KO1KEYZ×JOYSOUNDコラボキャンペーン」は、10月31日23時59分まで実施される。