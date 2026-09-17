ABCラジオ『東野幸治のホンモノラジオ』(毎週金曜25:00〜)で、自分が観ているドラマのタイトルが出てこず、さらにその主演俳優の名前も出てこないという回があったり、スマホやカギを失くしたと定期的に話していたりと、うっかりエピソードが頻出している“ダディ”(※リスナーからの愛称)こと東野幸治。そんなダディが、「脳の健康」についてトークするイベントに登壇するというので、現地へ取材に行ってきた。

東野幸治

又吉直樹と一緒に「脳の健康」を考えるトークセッションに登壇

日本イーライリリーが16日に開催した「あなたの日々に、脳の健康も」コンテスト作品発表会では、東京都健康長寿医療センター 健康長寿イノベーションセンター 臨床開発ユニット長の井原涼子氏が、グローバル調査の結果も交えながら、アルツハイマー病のリスク因子や早期に気づくことの重要性、そして今なぜ「脳の健康」に向き合う必要があるのかについて解説した。そして東野は、「脳の健康を守るために今できること ～“私の脳が喜ぶ瞬間”から考える、アルツハイマー病と早期の気づき～」がテーマの特別トークセッションに、又吉直樹と一緒に参加した。

テーマがテーマだけに、会場は芸能イベントとは違って、少しかっちりとした雰囲気。今回、この取り組みに初めて参加した東野は開口一番、「僕、今回このイベントに参加したのは、又吉さんに会いたくて。又吉さんがこのイベントに参加するのは今回が2回目で、又吉さんはこのイベントがすごく好きで、ノリノリだったって聞いたんですよ」と前振りした上で、「で、今ここに座って皆さんとお会いして、すごく後悔してます(笑)」「おごそかすぎませんか?」と落として、会場の参加者たちを笑わせた。さすがダディ。すぐさま鼻をきかせて、この会場に来ている参加者の心を動かすのに最適なツカミを選び、完全に空気を自分のものにした。

司会を務める番組で片岡鶴太郎の名前をド忘れ 東野幸治がとった行動は…

続いて、又吉が前回イベントのために作ったという短歌の内容に触れて、トークを振ったあと、東野は「僕も最近なんですけど、人の名前が出てこない時とかあって」と切り出し、MCを務めていた番組『爆笑そっくりものまね紅白歌合戦スペシャル』(フジテレビ系)でのエピソードを話し始める。

番組では審査員として片岡鶴太郎が出演しており、それまで「鶴太郎さん」「片岡さん」と呼んでいたにもかかわらず、突然、名前が出てこなくなってしまったという。「あれ。あの人誰やったっけ?」と思いながらも、大先輩のため今さら周囲に聞くこともできず、番組を進行しながら必死に思い出そうとしていたそう。

そして、審査員に話を振らなければならない場面を迎え、「“か”で始まるな」というところまでだけ記憶をたぐり寄せた東野だったが、「もう一か八か」で出てきたのは、「上岡龍太郎さん、どうですか?」だったと回顧。「スタジオがこの世のものとは思えない空気になった」と振り返り、こうした出来事があると「脳の衰えとか、不安になったりもする」と話す一方で、芸能人の場合は自身の失敗を仕事の場で話すことができ、「『僕もこんな経験ありますよ』って言うことによって、ちょっと浄化されたりとか」「自分を卑下したりすることによって、なんかこう、ほっとするっていうことはあったりもしますし」と自身の感覚を明かした。

さらに、又吉から「東野さんでも例えを諦めることとかあるんですか?」と聞かれ、東野は「めちゃくちゃあります!」と答え、「俳優の名前とか、もう全然出てこない。だから、ごまかしごまかしやってるっていうのは、最近は特に多いです」と再びトークを展開しようとしたところで、司会者が「……という気づきがあるということなんですけど、すみません、ちょっと質問に移らせていただこうと思うんですけど」と制止。会場から笑いが起こると、東野は「今うっすら、僕も衰えた脳で『司会の方はもうしゃべるなと思ってるねんな』と分かりました(笑)」と省みた。

東野幸治の圧巻の大立ち回りに笑い疲れる参加者も

このトークセッションはこのあとも、ダディの大立ち回りがとにかく圧巻だった。イベントのテーマに沿ったエピソードをポンポンと出し、その度に笑いを起こしながら、脳に関するタメになる質問を井原氏に尋ねる。そして、又吉に話を振り、又吉がそれに応えるように笑いを起こし、それを踏まえて井原氏に意見を求める。

司会者が進行で困ったときには助け舟を出し、イベントの進行を整える(ダディが場を回しすぎて逆に司会者の人が大変そうなところもあったけど)。私の後ろの席に座っていた参加者は途中、笑い疲れたように「はぁ〜」と息を吐き、「すごいな、やっぱり」と思わず声を漏らしていた。

なお、「あなたの日々に、脳の健康も」コンテスト作品発表会には、「脳の健康 短歌&フォトメッセージコンテスト」の短歌部門審査員長を務めた歌人で作家の東直子氏、フォトメッセージ部門審査員長を務めた写真家の浅田政志氏、日本イーライリリー アルツハイマー病ポートフォリオ ブランドチーム エグゼクティブディレクターのフェリックス・チャン氏も登壇した。