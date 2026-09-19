2026.09.19 14:00 楽天モバイル 最強パーク宮城
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
ソフトバンク 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 5 4
楽天 0 1 1 0 3 0 0 0 X 5 8 0
  • 【ソ 2-5 楽】
  • 試合終了
  • OUT

    7番 中村 晃 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    代打：川村 友斗 に代わって 7番 中村 晃

  • OUT

    6番 山川 穂高 空振り三振 2アウト

  • OUT

    5番 山本 祐大 ピッチャーゴロ 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 九谷 瑠 に代わって 10番 藤平 尚真

  • OUT

    4番 YG安田 レフトフライ 3アウト

  • OUT

    3番 Ｃ・マッカスカー ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    2番 宗山 塁 空振り三振 1アウト

  • OUT

    守備交代：レフト 柳田 悠岐 に代わって 2番 緒方 理貢

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 伊藤 優輔 に代わって 10番 小林 樹斗

  • OUT

    4番 栗原 陵矢 空振り三振 3アウト

  • OUT

    3番 柳町 達 空振り三振 2アウト

  • OUT

    2番 柳田 悠岐 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    守備交代：センター 代走 小深田 大翔 に代わって 5番 辰己 涼介

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 早川 隆久 に代わって 10番 九谷 瑠

  • OUT

    守備交代：セカンド 村林 一輝 に代わって 9番 小深田 大翔

  • OUT

    1番 中島 大輔 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    代走：1塁ランナー 黒川 史陽 に代わって 9番 小深田 大翔

  • OUT

    9番 黒川 史陽 フォアボール ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    代打：吉野 創士 に代わって 9番 黒川 史陽

  • OUT

    8番 太田 光 ファーストフライ 2アウト

  • OUT

    7番 繁永 晟 ライトヒット ランナー：1、3塁

  • OUT

    6番 小郷 裕哉 ライトツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    5番 村林 一輝 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 大山 凌 に代わって 10番 伊藤 優輔

  • OUT

    1番 正木 智也 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    9番 庄子 雄大 ファーストゴロ 2アウト ランナー：3塁

  • OUT

    8番 牧原 大成 ファーストゴロ 1アウト ランナー：2塁

  • OUT

    7番 川村 友斗 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    ソ2-5楽

    6番 山川 穂高 レフトホームラン ソフトバンク得点！ ソ 2-5 楽

  • OUT

    4番 YG安田 ライトフライ 3アウト

  • OUT

    3番 Ｃ・マッカスカー 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    2番 宗山 塁 ライトフライ 1アウト

  • OUT

    1番 中島 大輔 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    5番 山本 祐大 サードゴロ 3アウト

  • OUT

    4番 栗原 陵矢 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    3番 柳町 達 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    守備交代：ライト 中島 大輔 に代わって 6番 小郷 裕哉

  • OUT

    守備交代：レフト 平良 竜哉 に代わって 1番 中島 大輔

  • OUT

    9番 吉野 創士 空振り三振 3アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 前田 悠伍 に代わって 10番 大山 凌

  • OUT

    ソ1-5楽

    セカンド 牧原 大成がファンブル 楽天得点！ ソ 1-5 楽 ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    ソ1-4楽

    8番 太田 光 セカンドエラー ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    ソ1-4楽

    ショート 庄子 雄大がファンブル 楽天得点！ ソ 1-4 楽 ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    ソ1-3楽

    7番 繁永 晟 ショートエラー ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    6番 平良 竜哉 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    ソ1-3楽

    5番 村林 一輝 ライトヒット 楽天得点！ ソ 1-3 楽 ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    4番 YG安田 フォアボール ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    3番 Ｃ・マッカスカー 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    2番 宗山 塁 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    1番 中島 大輔 ショートヒット ランナー：1塁

  • OUT

    2番 柳田 悠岐 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    1番 正木 智也 センターフライ 2アウト ランナー：2塁

  • OUT

    9番 庄子 雄大 空振り三振 1アウト

  • OUT

    8番 牧原 大成 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    9番 吉野 創士 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    8番 太田 光 ピッチャーゴロ 2アウト

  • OUT

    7番 繁永 晟 ライトフライ 1アウト

  • OUT

    7番 川村 友斗 レフトフライ 3アウト

  • OUT

    6番 山川 穂高 空振り三振 2アウト

  • OUT

    ソ1-2楽

    5番 山本 祐大 センター犠牲フライ ソフトバンク得点！ ソ 1-2 楽 1アウト ランナー：1塁

  • OUT

    4番 栗原 陵矢 ライトヒット ランナー：1、3塁

  • OUT

    3番 柳町 達 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    6番 平良 竜哉 空振り三振 3アウト

  • OUT

    ソ0-2楽

    5番 村林 一輝 センター犠牲フライ 楽天得点！ ソ 0-2 楽 2アウト ランナー：2、3塁

  • OUT

    セカンド 牧原 大成が悪送球 ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    4番 YG安田 セカンドエラー ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    3番 Ｃ・マッカスカー センターフライ 1アウト

  • OUT

    2番 宗山 塁 ライトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    1番 中島 大輔 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    2番 柳田 悠岐 空振り三振 3アウト

  • OUT

    1番 正木 智也 サードゴロ 2アウト

  • OUT

    9番 庄子 雄大 センターフライ 1アウト

  • OUT

    9番 吉野 創士 空振り三振 3アウト

  • OUT

    8番 太田 光 空振り三振 2アウト

  • OUT

    7番 繁永 晟 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2、3塁

  • OUT

    ショート 庄子 雄大がファンブル ランナー：1、2塁

  • OUT

    6番 平良 竜哉 ショートエラー ランナー：1、2塁

  • OUT

    ソ0-1楽

    5番 村林 一輝 センターヒット 楽天得点！ ソ 0-1 楽 ランナー：1塁

  • OUT

    4番 YG安田 センターツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    8番 牧原 大成 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    7番 川村 友斗 センターフライ 2アウト

  • OUT

    6番 山川 穂高 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    5番 山本 祐大 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    4番 栗原 陵矢 サードファウルフライ 1アウト

  • OUT

    3番 Ｃ・マッカスカー ライトフライ 3アウト

  • OUT

    2番 宗山 塁 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 中島 大輔 ファーストゴロ 1アウト

  • OUT

    3番 柳町 達 ライトフライ 3アウト

  • OUT

    2番 柳田 悠岐 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    1番 正木 智也 セカンドゴロ 1アウト

(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.