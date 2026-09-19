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【ソ 2-5 楽】
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試合終了
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OUT
7番 中村 晃 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
代打：川村 友斗 に代わって 7番 中村 晃
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OUT
6番 山川 穂高 空振り三振 2アウト
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OUT
5番 山本 祐大 ピッチャーゴロ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 九谷 瑠 に代わって 10番 藤平 尚真
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OUT
4番 YG安田 レフトフライ 3アウト
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OUT
3番 Ｃ・マッカスカー ショートゴロ 2アウト
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OUT
2番 宗山 塁 空振り三振 1アウト
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OUT
守備交代：レフト 柳田 悠岐 に代わって 2番 緒方 理貢
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OUT
投手交代：ピッチャー 伊藤 優輔 に代わって 10番 小林 樹斗
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OUT
4番 栗原 陵矢 空振り三振 3アウト
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OUT
3番 柳町 達 空振り三振 2アウト
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OUT
2番 柳田 悠岐 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
守備交代：センター 代走 小深田 大翔 に代わって 5番 辰己 涼介
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OUT
投手交代：ピッチャー 早川 隆久 に代わって 10番 九谷 瑠
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OUT
守備交代：セカンド 村林 一輝 に代わって 9番 小深田 大翔
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OUT
1番 中島 大輔 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
代走：1塁ランナー 黒川 史陽 に代わって 9番 小深田 大翔
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OUT
9番 黒川 史陽 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
代打：吉野 創士 に代わって 9番 黒川 史陽
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OUT
8番 太田 光 ファーストフライ 2アウト
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OUT
7番 繁永 晟 ライトヒット ランナー：1、3塁
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OUT
6番 小郷 裕哉 ライトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
5番 村林 一輝 見逃し三振 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 大山 凌 に代わって 10番 伊藤 優輔
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OUT
1番 正木 智也 ショートゴロ 3アウト
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OUT
9番 庄子 雄大 ファーストゴロ 2アウト ランナー：3塁
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OUT
8番 牧原 大成 ファーストゴロ 1アウト ランナー：2塁
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OUT
7番 川村 友斗 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
ソ2-5楽
6番 山川 穂高 レフトホームラン ソフトバンク得点！ ソ 2-5 楽
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OUT
4番 YG安田 ライトフライ 3アウト
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OUT
3番 Ｃ・マッカスカー 見逃し三振 2アウト
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OUT
2番 宗山 塁 ライトフライ 1アウト
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OUT
1番 中島 大輔 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
5番 山本 祐大 サードゴロ 3アウト
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OUT
4番 栗原 陵矢 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
3番 柳町 達 ショートゴロ 1アウト
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OUT
守備交代：ライト 中島 大輔 に代わって 6番 小郷 裕哉
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OUT
守備交代：レフト 平良 竜哉 に代わって 1番 中島 大輔
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OUT
9番 吉野 創士 空振り三振 3アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 前田 悠伍 に代わって 10番 大山 凌
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OUT
ソ1-5楽
セカンド 牧原 大成がファンブル 楽天得点！ ソ 1-5 楽 ランナー：1、2、3塁
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OUT
ソ1-4楽
8番 太田 光 セカンドエラー ランナー：1、2、3塁
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OUT
ソ1-4楽
ショート 庄子 雄大がファンブル 楽天得点！ ソ 1-4 楽 ランナー：1、2、3塁
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OUT
ソ1-3楽
7番 繁永 晟 ショートエラー ランナー：1、2、3塁
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OUT
6番 平良 竜哉 見逃し三振 2アウト
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OUT
ソ1-3楽
5番 村林 一輝 ライトヒット 楽天得点！ ソ 1-3 楽 ランナー：1、2、3塁
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OUT
4番 YG安田 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
3番 Ｃ・マッカスカー 見逃し三振 1アウト
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OUT
2番 宗山 塁 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
1番 中島 大輔 ショートヒット ランナー：1塁
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OUT
2番 柳田 悠岐 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
1番 正木 智也 センターフライ 2アウト ランナー：2塁
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OUT
9番 庄子 雄大 空振り三振 1アウト
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OUT
8番 牧原 大成 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
9番 吉野 創士 ショートゴロ 3アウト
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OUT
8番 太田 光 ピッチャーゴロ 2アウト
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OUT
7番 繁永 晟 ライトフライ 1アウト
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OUT
7番 川村 友斗 レフトフライ 3アウト
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OUT
6番 山川 穂高 空振り三振 2アウト
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OUT
ソ1-2楽
5番 山本 祐大 センター犠牲フライ ソフトバンク得点！ ソ 1-2 楽 1アウト ランナー：1塁
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OUT
4番 栗原 陵矢 ライトヒット ランナー：1、3塁
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OUT
3番 柳町 達 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
6番 平良 竜哉 空振り三振 3アウト
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OUT
ソ0-2楽
5番 村林 一輝 センター犠牲フライ 楽天得点！ ソ 0-2 楽 2アウト ランナー：2、3塁
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OUT
セカンド 牧原 大成が悪送球 ランナー：1、2、3塁
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OUT
4番 YG安田 セカンドエラー ランナー：1、2、3塁
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OUT
3番 Ｃ・マッカスカー センターフライ 1アウト
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OUT
2番 宗山 塁 ライトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
1番 中島 大輔 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
2番 柳田 悠岐 空振り三振 3アウト
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OUT
1番 正木 智也 サードゴロ 2アウト
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OUT
9番 庄子 雄大 センターフライ 1アウト
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OUT
9番 吉野 創士 空振り三振 3アウト
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OUT
8番 太田 光 空振り三振 2アウト
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OUT
7番 繁永 晟 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2、3塁
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OUT
ショート 庄子 雄大がファンブル ランナー：1、2塁
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OUT
6番 平良 竜哉 ショートエラー ランナー：1、2塁
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OUT
ソ0-1楽
5番 村林 一輝 センターヒット 楽天得点！ ソ 0-1 楽 ランナー：1塁
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OUT
4番 YG安田 センターツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
8番 牧原 大成 見逃し三振 3アウト
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OUT
7番 川村 友斗 センターフライ 2アウト
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OUT
6番 山川 穂高 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
5番 山本 祐大 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
4番 栗原 陵矢 サードファウルフライ 1アウト
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OUT
3番 Ｃ・マッカスカー ライトフライ 3アウト
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OUT
2番 宗山 塁 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
1番 中島 大輔 ファーストゴロ 1アウト
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OUT
3番 柳町 達 ライトフライ 3アウト
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OUT
2番 柳田 悠岐 見逃し三振 2アウト
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OUT
1番 正木 智也 セカンドゴロ 1アウト
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