ENEOSは9月18日、ガソリンエンジンオイル「ENEOS X PRIME」のリニューアル発売を記念し、人気コミック『頭文字D』とコラボレーションしたキャンペーンを、「ENEOS X PRIME」を取扱う全国のENEOSサービスステーションで実施すると発表した。キャンペーン期間は10月1日から11月30日まで。

ENEOS X PRIME リニューアル記念『頭文字D』コラボキャンペーン (C)しげの秀一／講談社

オイル購入でステッカー、抽選で限定グッズをプレゼント

今回のキャンペーンは、10月からリニューアル発売する「ENEOS X PRIME」と『頭文字D』のコラボレーション企画。「ENEOS X PRIME」は、ENEOSのガソリンエンジンオイルラインアップにおけるプレミアムグレード商品で、最新規格への対応や性能向上を図っている。

ENEOSでは、「ENEOS X PRIME」の高性能かつプレミアムな商品イメージと、『頭文字D』が持つクルマへのこだわりの世界観を掛け合わせ、今回のキャンペーンを企画したという。

キャンペーン期間中、全国の「ENEOS X PRIME」取扱いENEOSサービスステーションで対象商品を購入すると、SSごとに先着30人にオリジナルステッカーをプレゼントする。

さらに、購入時のレシートを使って応募した人を対象に、抽選で合計325人に限定コラボグッズをプレゼントする。賞品はA賞の「頭文字Dコラボスタジャン」が86人、B賞の「頭文字Dコラボアクリルスタンド」が239人。

応募方法は、まず期間中に対象のENEOSサービスステーションで「ENEOS X PRIME」を購入し、レシートを撮影。そしてキャンペーン特設サイトにその写真をアップロードし、必要事項を入力したうえで希望するコースを選択する。1人何口でも応募できる。

対象商品は「ENEOS X PRIME」エンジンオイルの全6商品（「0W-8」「0W-16」「0W-20」「5W-30」「5W-40」「0W-50」）。リニューアル前の商品も対象となる。「ENEOS X」シリーズやAT/CVTフルードは対象外。

キャンペーン期間は10月1日～11月30日。抽選応募の受付は12月6日23時59分まで。詳細はキャンペーン特設サイトで確認できる。

編集部メモ

今回のキャンペーンでは「ENEOS X PRIME」全6商品が対象。10月から順次発売される最新規格対応品は「0W-16」「0W-20」「5W-30」「5W-40」の4商品だが、キャンペーンではリニューアル前の商品も対象となるため、「0W-8」「0W-50」を含む6商品が対象となっている。