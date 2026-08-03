ENEOSは8月3日、「ENEOS公式アプリ はじめてのマイカー登録 夏のもれなくもらえるキャンペーン」を8月5日から9月30日まで実施すると発表した。期間中にENEOS公式アプリで初めてマイカー登録し、特設サイトから応募した人を対象に、先着20万人へ200円相当の「えらべるPay」を進呈する。

ENEOS公式アプリ はじめてのマイカー登録 夏のもれなくもらえるキャンペーン

同キャンペーンは、日ごろENEOS公式アプリを利用する顧客への感謝を込め、さらに便利になった「マイカーページ」を体感してもらい、カーライフを楽しんでもらうことを目的としたもの。ENEOS公式アプリは2026年6月に会員数2100万人を突破しており、Sensor Towerの調査(2025年1月～2026年6月、主要82カ国のiOS・Androidユーザー対象)によると、Gas & EV Charging StationsカテゴリーのMonthly Active Usersランキングで世界1位という。

対象期間は2026年8月5日10時から9月30日23時59分まで。参加には、特設サイトの応募フォームから応募する必要がある。ENEOS公式アプリIDは応募フォームに入力するが、アプリ内から特設サイトへ移動した場合は、一部端末を除いて自動的に連携されるため入力は不要となる。応募条件は、キャンペーン期間中にENEOS公式アプリで初めてマイカー登録をし、特設サイトから応募した人。応募は1回限りで、キャンペーン期間前に登録済みの人や過去に登録したことがある人は対象外としている。賞品の進呈は、アプリの「お知らせ(あなたに)」欄で通知される。詳細はキャンペーン特設サイトを参照のこと。

同アプリの「マイカーページ」では、燃費やバッテリーなどのカーメンテナンス情報をまとめて管理できる。夏は気温上昇でバッテリーやタイヤへの負荷が高まるほか、帰省や旅行で車を使う機会も増えるため、愛車のメンテナンスがより重要になる季節としている。ENEOSは今後も同アプリを、カーライフを支える多機能プラットフォームに進化させ、スマートフォンひとつで給油やカーメンテナンスを可能にする、ストレスフリーなカーライフの実現に貢献していく方針だ。

編集部メモ

ENEOS公式アプリは、同社サービスステーションで活用できるもので、給油に限らずさまざまな場面で“おトク”を得られるという。具体的には、給油や洗車オイル交換などの割引クーポン配信や、クレジットカードの登録による二次元コードでの支払い、ポイントカードとの連携などがあり、その会員数は2100万人を突破している。