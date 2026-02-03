ENEOSは2月1日より、ENEOS公式アプリの「マイカー機能」を登録した利用者を対象とするマイカー登録キャンペーンの第3弾を開始した。今回は、給油者向けとカーメンテナンス商品購入者向けの2つの企画を同時開催する。キャンペーン期間は2月1日から3月31日まで。

ENEOS公式アプリは2025年12月に会員数2000万人を突破しており、同社によれば世界で一番多くのユーザーに利用されている給油アプリだという。今回、利用者への感謝と進化した「マイカー機能」の体験拡大を目的に、本キャンペーンを企画したとのこと。いずれの企画も、ENEOS公式アプリの利用および「マイカー機能」の登録が参加条件となる。

給油者向けの「ハロー！！いいこと プレゼントキャンペーン」

給油者向けの「ハロー！！いいこと プレゼントキャンペーン」は、マイカー機能を登録し、1回あたり20リットル以上の給油（レギュラー、ハイオク、軽油）を行った利用者が対象で、「ハローキティ！賞」「ハローグルメ！賞」のふたつの特典とWチャンス賞が設定される。

「ハローキティ！賞」では限定デザインの「ENEOSスタッフ ハローキティ」のぬいぐるみが合計10,000名に当たる。「ハローグルメ！賞」は、ご当地グルメギフトを合計6,000名にプレゼントされ、内訳は「NIPPON LOCAL FOOD GIFT 北海道ギフト（風コース）」、「NIPPON LOCAL FOOD GIFT 北陸ギフト（風コース）」、「NIPPON LOCAL FOOD GIFT 九州ギフト（風コース）」がそれぞれ2,000名ずつとなっている。Wチャンス賞は、「ハローキティ！賞」「ハローグルメ！賞」の抽選にはずれた利用者の中から、合計2,000名に500円相当の「えらべるPay」を進呈するというもの。「ハロー！！いいこと プレゼントキャンペーン」への応募は、特設サイトの応募フォームからENEOS公式アプリIDを入力して行える。

カーメンテナンス商品購入者向けの「チョイ得！エネくじ」

一方、カーメンテナンス商品購入者向けの「チョイ得！エネくじ」は、マイカー機能を登録して1,000円以上のカーメンテナンス対象商品を購入した利用者を対象として、店舗限定で実施される。店頭で配布される「エネくじ」に記載された二次元コードを読み込むことで参加でき、その場で抽選結果を確認できる。こちらは5人に1人の確率で、最大5,000円相当の「えらべるPay」が当たるという。対象商品は、エンジン清浄剤／バッテリー／ワイパー／エアクリーンフィルター／オイル／タイヤなどで、一部商品は対象外。

両キャンペーンとも対象期間前にマイカー登録を完了している利用者も対象となる。