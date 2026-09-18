Uber Japanは9月18日より、Uber Taxiを初めて利用する人を対象に、初回から3回の乗車料金が99％割引となる「誇張しすぎた割引」キャンペーンを全国で開始した。期間は10月24日まで。

キャンペーンでは、Uber TaxiまたはUber プレミアムを初めて利用する人を対象に、初回から3回までの乗車料金を99％割引する。割引上限は3,000円。Uber TaxiまたはUber プレミアムを利用できる国内すべてのエリアが対象となる。

物価高を背景に、「タクシーは少し贅沢」「料金が気になる」と利用をためらう人にも、Uber Taxiを気軽に試してもらうことを目的に実施するという。

また、キャンペーンにあわせ、ハリウッドザコシショウを起用した広告「誇張しすぎた割引」シリーズも展開。「99％割引」の驚きから、利用者が思わずザコシショウのようなオーバーリアクションをしてしまう“ザコシ化”をコンセプトに、「女子会」「残業」といった日常のシーンを描く。

「Uber 誇張しすぎた割引 女子会」篇

自身の「誇張しすぎたモノマネ」と99％割引のどちらが誇張しているかを聞かれたザコシショウは、「もちろんUberですよ。僕なんて全然、足元にも及ばない。99％の方が絶対大誇張ですから」とコメント。

さらに99％割引について、「本当にイケイケドンドンですよ、これ」とザコシ節全開で驚きを表現している。

「誇張しすぎた割引」キャンペーンは9月18日～10月24日に実施。対象者はUber TaxiまたはUber プレミアムの初回から3回の乗車を、それぞれ99％割引、最大3,000円引きで利用できる。

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