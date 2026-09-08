Uber Technologies, Inc.とWayveは、ロンドンでセーフティドライバーが同乗する自動運転配車サービスの提供を開始した。

英国内で自動運転による配車が可能になるのは今回が初となる。利用客が「Uber X(スタンダードな乗車オプション)」「Uber Electric(電気自動車)」「Uber Comfort(より快適性を重視した車両)」のいずれかの配車を依頼すると、追加料金なしでWayveの車両とマッチングされる場合がある。

UberとWayveの配車サービスでは、AI Driverと周囲検知センサーを搭載した電気自動車「フォード マスタング マッハE」に乗車できる。車内には64言語対応の画面があり、乗車開始操作や走行ルートの確認も可能。

マッチング時には到着前に通常車両へも変更でき、到着後はアプリでドアを解錠して乗車する。対象エリアは空港を除くロンドン市内全域で、少数の車両から段階的に拡大していく。

運行には安全基準を適用し、訓練を受けたドライバーが同乗して見守る。配車確率を高めたい場合は、アプリの「乗車に関する要望」で自動運転車設定をオンにできる。

ロンドンで創業したWayveは、地図依存のない独自のAI技術を活用している。両社は今後、世界12市場での展開を目指しており、今年後半には東京でも日産リーフを用いたサービスを導入予定。

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