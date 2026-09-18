マイナビウエディングは2026年9月17日、「2026年 結婚・結婚式の実態調査」の結果を発表した。調査は2026年7月16日〜7月21日、2025年7月〜2026年6月に結婚した全国の20〜49歳の男女1038名と、同期間に結婚式を実施した全国の20〜49歳の男女1000名を対象に、インターネット調査で実施した。

2026年 結婚・結婚式の実態調査

結婚式実施率は59.4%、披露宴の招待人数は平均60.4人

2025年7月〜2026年6月に結婚した20〜49歳の男女の「結婚式実施率」は59.4%となった。内訳は「結婚式実施済」が42.9%、「結婚式を挙げる予定」が16.5%で、前年の59.1%から微増した。

結婚式実施率は直近3年間にわたり約6割の水準を維持している。一方、「結婚式を挙げていない・挙げる予定はない」は24.6%で、前年を下回った。

結婚式実施率

披露宴・ウエディングパーティの招待人数は平均60.4人となり、前年の56.2人から増加した。人数別では、「〜30人未満」の割合が低下し、「90人以上」の割合が増加。「30〜90人未満」は横ばいで、招待人数の増加には大人数帯の伸長が影響したと考えられる。

結婚式の総額費用は平均326.1万円、「料理」などゲスト関連のこだわりが増加

結婚式実施者のうち、披露宴・ウエディングパーティを行った人の総額費用は、平均326.1万円となった。前年から10.2万円増加し、調査開始以来の最高額を更新した。

結婚式で妥協しなかったこと・こだわったことでは、「料理」が46.7%で最多となり、前年から3.1ポイント増加した。「引出物・引菓子」も23.8%で、前年から3.3ポイント増加している。

披露宴の料理の平均費用も18,291円となり、前年を上回った。

物価上昇の影響に加え、料理や引出物などゲストへのおもてなしに関わる項目へのこだわりの高まりも、総額費用の増加に影響している可能性がある。

披露宴の料理の平均費用

結婚を機にお金をかけたいもの、最多は「婚約・結婚指輪」

結婚を機にお金をかけようと思ったことでは、「婚約・結婚指輪」が43.0%で最多となった。前年から4.3ポイント増加している。「結婚式」は33.2%で、前年から7.1ポイント増加。「結婚の記念写真」も28.6%で前年から3.3ポイント、「結婚の記念旅行」も21.5%で前年から2.6ポイント、それぞれ増加した。