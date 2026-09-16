投資を始めたばかりの頃、誰もがぶつかるちょっとした不安やよくある迷い。この連載では、投資初心者の"あるある?"を漫画家兼イラストレーターの菅原県さんに漫画化してもらいました。
とある初心者の体験とは?
【漫画】「先週買っておけばよかった…」狙っていた銘柄がまさかの爆上がり、投資初心者を襲った後悔
買わなかった銘柄ほど気になってしまいますよね。
みんな通ってきた道!? ✅『投資初心者あるある?』を一気読み
焦らず自分のペースで続けていきましょう。
連載
掲載日
投資を始めたばかりの頃、誰もがぶつかるちょっとした不安やよくある迷い。この連載では、投資初心者の"あるある?"を漫画家兼イラストレーターの菅原県さんに漫画化してもらいました。
とある初心者の体験とは?
買わなかった銘柄ほど気になってしまいますよね。
みんな通ってきた道!? ✅『投資初心者あるある?』を一気読み
焦らず自分のペースで続けていきましょう。
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
投資初心者あるある? 第15回 【漫画】「先週買っておけばよかった…」狙っていた銘柄がまさかの爆上がり、投資初心者を襲った後悔
貯蓄できる人、浪費する人の特徴 第149回 【漫画】「年間100万円貯金」する3児のママ、休日のレジャーはどうしてる?
投資初心者あるある? 第14回 【漫画】投資は全体でプラス、それでもたった1銘柄の含み損が気になって……
SBI証券、米国IPO「SBエナジー」の購入申込を受付予定 NISA成長投資枠にも対応
新NISAの投資枠が100万円余ったら…一括投資と積立投資どちらが有利? 過去10年の全世界株式で検証してみた
ライフステージに応じた投資に関する情報を提供します。すでに投資を始めている人はもちろん、これから投資をはじめたい方にも活用いただけるよう、株や投資信託、FXなどの資産形成に関する情報をわかりやすく紹介します。