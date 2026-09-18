ビザ・ワールドワイド・ジャパンは、音楽業界におけるファンとアーティストの繋がりを深めて新たな体験を創出することを目指したユニバーサル ミュージックとの協業について検討を開始する。アーティストのAdoのオリジナルデザインのクレジットカードやライブの支援などの取り組みはその一環で、今後さらなる連携に向けて取り組みを進めていく。

国内での推し活層への新たな体験の提供に加え、アーティストの世界進出にも両社の取り組みが貢献できるとしており、ユニバーサル ミュージックの上席執行役員である玉木一郎氏は、日本の音楽である「J-POP」を、世界的に「J-MUSIC」として広げていくチャンスだと強調している。

協業に向けた検討を開始する両社。左がVisaのマーケティング本部長・里村明洋氏、右がユニバーサル ミュージック上席執行役員の玉木一郎氏

ファンとの関係性を高め、成長する世界の音楽市場にJ-MUSICを展開

日本で推し活市場が拡大しており、Visaではその推し活への支援を行うブランド戦略を開始している。その中で、第1弾として音楽分野での取り組みを開始しているが、今回の発表は、その音楽市場への取り組みについて、多くのアーティストが所属するユニバーサル ミュージックと連携することで、さらに取り組みを強化していく考えだ。

Visaのマーケティング本部長である里村明洋氏は、世界の音楽市場が2025年には317億米ドル、対前年比6.4%増となったとし、11年連続の成長を遂げていると指摘。その中で、日本市場は音源売上規模では世界第2位の市場となり、「日本で最も身近なカルチャー領域の1つ」と話す。

グローバルで成長する音楽市場

その音楽領域では、日本人の音楽に関する平均視聴時間は1日で51分と長く、「日常に音楽がある」と里村氏。加えて音楽には、ライブやSNS、コミュニティに「参加する」という行動もあり、ライブコンサートの動員数は2025年に約6,000万人だった。

さらにグッズの購入や遠征のための旅行、限定体験といった「体験する行動」まで広げると、ライブ・エンターテインメント総売上額は2025年に約6,400億円に達したという。

日本における音楽ファンの市場規模

巨大な市場へと成長したこの音楽領域に向けてVisaでは、「安心安全な決済ネットワークで支えていきたい」と里村氏は強調する。推し活市場では、ストリーミング市場やチケット購入、ホテル宿泊、バックステージ体験、移動、ファングッズ購入、ライブ会場飲食など、決済のシーンが数多くある。これを決済ネットワークとして支え、さらに新たな体験価値と経済活動の活性化に貢献していく、というのがVisaの目標だ。

ファンが体験する様々なシーンでの決済を支えることを目指す

ユニバーサル ミュージックの玉木氏は「音楽を巡る経済圏は大きいが、なぜ人々はそこにそれだけのお金や時間、情熱をかけるのか。それは音楽というものがファンにとっての目的であり、情熱を注ぐ対象だから」と話し、それを作り出しているのが「ファンとアーティストの関係性(エンゲージメント)であり、その関係性を深める手伝いをするのがユニバーサル ミュージックの仕事」だと説明する。

そうした中、日本の音楽業界は「間違いなく時代の転換点を迎えようとしている」のだという。藤井風、Ado、YOASOBI、Creepy Nutsなど、すでに世界で活躍している例が増えており、例えばAdoはワールドツアーで50万人以上を動員したという。

これまで日本のこうした音楽ジャンルは「J-POP」と呼ばれてきたが、その中にはシンガーソングライターもロックバンドも、ダンス、ボカロ、VTuberといったように、多種多様な音楽ジャンルがあり、「J-MUSICという言葉に拡張すべき時だと感じている」と玉木氏。

こうしたJ-MUSICを広げるために、ユニバーサル ミュージックは様々な取り組みをしているが、その一環として位置づけられるのが今回のVisaとの協業だという。「Visaと一緒に、多くのファン、決済をするであろう消費者に対してアーティストとの関係性を深めるソリューションを届ける」ことが目的だと玉木氏は話した。

Visaとユニバーサル ミュージックでは、Adoのオリジナルクレジットカードやライブへの協賛、オリジナルグッズなどに加え、東京・原宿で展開しているTHE WEEKNDのポップアップストアにおけるVisaカードユーザーの優先入場・優先決済のレーンなど、特別な体験などを提供しており、こうした取り組みをさらに拡大していく。

アーティストの世界展開では、例えばワールドツアーへの会員招待だけでなく、海外のVisaとも協力して海外イシュアのカード会員への展開を図るといったような支援の可能性が考えられる。

アーティストとファンの関係性を深める特別な商品や体験の提供だけでなく、アーティスト自体のサポートも検討しながら、両社は音楽業界における協業を深めていきたい考えだ。