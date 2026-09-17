三井住友トラストクラブは10月16日から、「ダイナースクラブ 銀座レストランウィーク 2026 Autumn」を開催する。

ダイナースクラブ 銀座レストランウィーク 2026 Autumn

計42店舗が特別コースを提供

同イベントは、全銀座会との共催による恒例のグルメイベントで、ダイナースクラブ会員以外も利用できる。

今回は、フランス料理「CACHETTE chez. T. et. Y(カシェット シェ ティー エ ワイ)」や中国料理「御宝軒 インペリアル・トレジャー」など、新たに7店舗が参加。計42店舗が期間限定の特別コースを提供する。本イベントは、銀座の街を盛り上げる「オータムギンザ」の一環として開催される。

開催期間は2026年10月16日～11月3日の19日間。期間中の営業日は店舗によって異なる。

特別コースは、初めてでも気軽に楽しめるランチコース(5,500円)、記念日や特別なひとときにふさわしいオリジナルのディナーコース(11,000円)、厳選食材を使用したディナーコース(16,500円)を用意する。いずれもサービス料を含む。

ダイナースクラブ 銀座レストランウィーク 2026 Autumn

予約は9月24日10:00から受け付ける。事前予約制で、店舗への電話またはTableCheck(オンライン)で受け付ける。参加店舗の詳細やオンライン予約の有無はウェブサイトで確認できる。

ダイナースクラブ会員限定特典も

ダイナースクラブ会員には限定特典を用意している。TableCheckで対象店舗を予約のうえ、当日の食事代金をダイナースクラブカードで支払うと、特別なサービスが追加で受けられる。

特典は、アミューズまたはデザート(ドリンク他)の追加、お土産の進呈、次回利用できるクーポン等のうち、いずれか1点または2点となる。