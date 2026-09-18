トレジャープロモートは2026年9月17日、「株式投資の取り組み実態調査2026」のシニア世代分析結果を発表した。本調査は2026年8月17日〜8月23日、全国の60代・70代の3,370人を対象に、インターネット調査で行われた。

株式投資の取り組み実態調査2026

60代・70代の3人に1人が株式投資に取り組む

「あなたは株式投資に取り組んでいますか?」と聞いたところ、「はい」と回答した人は60代で31.4%、70代で34.3%となった。60代・70代を合わせたシニア世代では32.9%となり、約3人に1人が株式投資に取り組んでいることが分かった。

シニア世代の株式投資への取り組み

シニア投資家の金融資産は「1,000万円」、株をしない人の6.7倍

現金・預貯金、株式・債券・投資信託、貯蓄型保険などの「金融資産」の総額を尋ねたところ、株式投資に取り組んでいる人と、取り組んでいない人との間に差がみられた。シニア投資家の金融資産の中央値は1,000万円だったのに対し、株式投資をしていないシニアは150万円。両者には6.7倍の差があった。

なお、中央値は一部の極端な値の影響を受けにくく、一般的な実態を表しやすい指標として用いられている。

シニア投資家と株式投資をしていないシニアの金融資産

投資目的は「生活」「将来」「楽しみ」、お金以外の目的も

約1,100人のシニア投資家に、株式投資をする理由を複数回答で聞いた。

最も多かったのは「生活に使えるお金を増やすため」(43.8%)。次いで「人生100年時代を見すえた老後資金を準備するため」(39.9%)、「趣味や旅行などやりたいことに使うお金を増やすため」(37.9%)となった。将来への備えだけでなく、日々の生活や趣味・旅行などを目的に株式投資に取り組む人も多いことが分かる。

また、「株式投資そのものが面白く楽しいため」と回答した人は23.1%となった。約4人に1人が株式投資を「知的な楽しみ」として捉えていることになる。「経済について学ぶため」も13.7%となっており、お金を増やすこと以外の目的で株式投資に取り組む人もいることがうかがえる。

シニア投資家が株式投資をする理由

シニア投資家の63.1%が株式投資を「学びたい」

シニア投資家に「株式投資について積極的に学びたいと思いますか?」と聞いたところ、有料・無料を問わず何らかの形で「学びたい」と回答した人は63.1%となった。

株式投資に取り組んでいるシニアの6割以上が、現在も学ぶことに意欲を持っていることが分かった。

シニア投資家の株式投資への学習意欲

株式投資をしない理由は「知識不足」「資金不足」「損が怖い」

一方、株式投資に取り組んでいないシニア世代約2,200人に、株式投資をしない理由を複数回答で聞いた。

最も多かったのは「知識がないから」(46.6%)。次いで「投資をする資金がないから」(46.1%)、「損をするのが怖いから」(39.1%)となった。

また、「今後1年以内に株式投資を始めたいと思いますか?」との質問に「はい」と回答した人は7.9%だった。