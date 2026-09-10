トレジャープロモートは2026年9月9日、「株式投資の取り組み実態調査2026」の結果を発表した。本調査は2026年8月17日〜8月23日、全国の20代〜70代の男女1万人を対象に、インターネット調査で行われた。

株式投資に取り組んでいる人が最も多いのは「奈良県」

全国1万人に「あなたは株式投資に取り組んでいるか」と質問したところ、「はい」と回答した人の割合は、47都道府県の平均で28.9%となった。

都道府県別では、奈良県が38.8%で1位となった。全国平均を9.9ポイント上回り、3人に1人を超える割合となっている。2位は京都府37.6%、3位は福井県36.1%、4位は東京都35.9%、5位は石川県34.8%と続いた。

一方、最も低かったのは岩手県で18.4%。唯一2割を下回り、1位の奈良県とは20ポイント以上の差が開いた。

株式投資に取り組んでいる人が多い都道府県ランキング

同様の調査は2023年から実施されており、1位となる都道府県は毎年変化している。2026年は近畿・北陸の4府県がトップ5に入った。

奈良県は前年2位、京都府は前年4位から順位を上げたほか、東京都は4年連続でトップ5を維持した。また、25の道府県では、前回調査の2025年7月と比べて株式投資に取り組んでいる人の割合が増加。3割を超えたのは21都府県で、前回の17都府県から増えている。

都道府県別 株式投資に取り組んでいる人の割合

男性は三重県、女性は福井県が1位

男女別では、株式投資に取り組んでいる人の割合は男性が全国平均36.5%、女性が21.4%となった。女性は男性の約6割にとどまるものの、前回調査の19.9%から増加している。

男性は三重県が51.0%で1位。京都府49.0%、千葉県46.9%と続き、最も低かったのは宮崎県の23.2%だった。

女性は福井県が35.4%で1位。石川県30.6%、奈良県30.4%が続き、最も低かったのは岩手県の10.2%だった。

男女別の株式投資実施率

「1年以内に始めたい」は島根県が21.0%で1位

株式投資に取り組んでいないと回答した7,042人に、今後1年以内に株式投資を始めたいかを聞いたところ、「はい」は全国平均で11.8%となった。

都道府県別では、島根県が21.0%で1位となった。全国平均を9.2ポイント上回り、5人に1人以上が「1年以内に始めたい」と回答した。

2位は沖縄県20.0%、3位は鳥取県17.6%、4位は佐賀県17.3%、5位は鹿児島県17.0%となった。

株式投資に取り組んでいる人の割合が高い都道府県とは異なる地域が上位に並ぶ結果となった。