「今後はドヤ顔で後ろに並んでいるお客さんに聞こえるように注文してみたいと思います」――櫻井翔が、19日に放送されるフジテレビのバラエティ特番『櫻井翔の一覧ファクトリー～“アレ”全部並べてみた!～』(13:30～)で、人気うどんチェーンの知られざる“裏技”を学ぶ。

櫻井翔

櫻井翔、うどんチェーンの“裏技”に「ドヤ顔で注文してみたい」

同番組は、「これまで誰も作ってこなかった“一覧”」を作り上げ、それをもとにトークを繰り広げる新感覚バラエティ。昨年12月に放送された第1弾に続き、今回はアンタッチャブルの柴田英嗣、神田愛花、B＆ZAIの菅田琳寧をゲストに迎える。

今回登場するのは、人気うどんチェーンや100円ショップにまつわる“一覧”。うどんチェーンでは、全国約900店舗の中から、店舗ごとのおいしさに関わる“ある存在”をテレビ初公開するほか、すぐに試せる注文方法や食べ方の「裏技」を紹介する。

収録を終えた櫻井は「生活にすごく身近な“一覧”が見られてとても楽しかったです。日常と密接に関係しているテーマで、これから使えそうな情報が詰まっている“一覧”になっていて僕も勉強になりました!」とコメント。

中でも印象に残ったのが、人気うどんチェーンの「裏技一覧」だったそうで、「実際に“こうやって食べるとよりおいしいんだな”というのが分かりました」と振り返る。

注文方法にも裏技があるといい、櫻井は「今後はドヤ顔で後ろに並んでいるお客さんに聞こえるように注文してみたいと思います。“あつひや!”、“ひやあつ!”みたいな(笑)」と、その成果を実践する気満々だ。

100均マニアの発想に刺激「自分の頭を柔軟にしなければ」

一方、100円ショップでは、月に1,000を超えるという新商品の中から、100均を愛する主婦が自宅で実際に使っているアイテムを一覧化。本来とは異なる用途で商品を活用するマニアの知恵も紹介される。

櫻井は「100円ショップに関する“一覧”を見て、自分の頭を柔軟にしなければいけないなと思いました」といい、「マニアの方は、どんな商品も“本来の用途以外でも、他にどうやって使えるのかな?”と想像しながら100円ショップへ買い物に行っていて、それが楽しいんだろうなというのがよく分かりました」と感心した。

“工場長”としては、「自分が次、そのお店へ行く時のために“これ使えるかな?”という視点で見てもらえたらいいかなと思います。見終わった後にそのまま足を運びたくなるような番組になっていますので、ぜひ自分に置き換えながらご覧いただきたいです!」と見どころをアピール。

さらに、第2弾を迎えた番組について「第3弾、第4弾といろいろな幅の広い“一覧”をそろえられたらと思っています!」と今後への期待も語った。