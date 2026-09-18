4年間の記憶を失った女性が、異国の地で出会った男性になぜか懐かしさを覚える――莉子が主演するABCテレビのドラマ『SQUALL』(10月18日スタート、毎週日曜24:10～)が、同日24:40からFODで独占配信される。吉澤要人(原因は自分にある。)、グレン・ヨンとともに、全話シンガポールロケで国境と時を越えるラブストーリーを描く。

同作は、日本・シンガポール外交関係樹立60周年を記念して制作されるラブストーリー。日本の連続ドラマ史上初となる全話にわたるシンガポールロケを敢行し、異国情緒あふれる街並みを舞台に、国境と時を越えて紡がれる切なくも美しい物語を描く。

主演の莉子が演じるのは、4年間の記憶を失った主人公・サクラ。共演には、原因は自分にある。の吉澤要人と、シンガポールで高い人気を誇るグレン・ヨンが名を連ねる。

“203”と刻まれた鍵が導く失われた記憶

サクラは、婚約者・瑛太(吉澤)の転勤を機にシンガポールで新生活をスタート。高層ビル群と歴史的な街並みが共存する異国の地で穏やかな日々を送りながら、野生動物公園のガイドとして働いていた。

そんな中、サクラが気になっていたのは、荷物の中に紛れていた“203”と刻まれた見覚えのない古い鍵だった。

ある日、仕事帰りに激しいスコールに見舞われ、路地裏で雨宿りをしていたサクラは、シンガポール人男性・ルン(グレン)と出会う。初対面のはずなのに、なぜか昔から知っているような懐かしさを覚えるサクラ。この出会いをきっかけに、失われた4年間の記憶と自身の運命が大きく動き始める。

マーライオンパーク、カトン、チャイナタウンでも撮影

撮影は、シンガポール政府観光局、シンガポール航空、マンダイ・ワイルドライフ・グループ、エイチ・アイ・エスの協力のもと、全編を通してシンガポールで実施。

マーライオンパーク、カトン、チャイナタウンをはじめ、シンガポール動物園、リバーワンダー、バードパラダイスなど、多彩なロケーションが登場する。

近代的な都市景観と豊かな自然、さまざまな文化が共存するシンガポールを背景に、“203”と刻まれた鍵が導く真実と、国境と時を越えた3人の運命が描かれていく。

全9話で、FODでは10月18日24時40分から独占配信され、以降毎週日曜24時40分に最新話を配信する。

【編集部MEMO】

莉子は、2002年12月4日生まれ、神奈川県出身。ドラマ『ブラックシンデレラ』で主演を務め、『SHUT UP』『3年C組は不倫してます。』、映画『違う惑星の変な恋人』『恋を知らない僕たちは』などに出演。モデルとして活動をスタートし、現在は俳優を中心に活動している。

(C)ABCテレビ