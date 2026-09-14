少しずつ秋の気配を感じるようになってきた今日この頃。長袖の季節になってくると、温かいものが食べたくなるのが人の性。筆頭はシチュー。ホワイト系もいいが、ブラウン系もいい。いわゆる、デミグラスってやつだ。

そんな今の気分に応えてくれるのが「かつ庵」が展開している「デミかつフェア」。ということで今回は、フェアメニューの「熟成ロースデミたまかつ定食」(80g・1,130円)を実食! これが1,000円ちょっとで食べられるなんて……奇跡、起きてます!

かつ庵「熟成ロースデミたまかつ定食」を実食

とんかつ専門チェーン「かつ庵」。熟成豚ロースを使ったとんかつが看板メニューで、今回のフェアでは、そのロースかつにデミグラスソースを合わせた「熟成ロースデミかつ定食」をはじめ、チーズを加えた「熟成ロースデミチーズかつ定食」、そして半熟たまごフライがトッピングされた「熟成ロースデミたまかつ定食」などがラインナップしている。 デミグラスといえばハンバーグを思い浮かべる人も多いだろうけど、とんかつとはなかなか珍しい気がする。いいじゃん。ワクワクするじゃん。

っていうか、「熟成ロースデミチーズかつ定食」もめちゃくちゃ美味そうだな……。いや、でも半熟たまごフライはやっぱり気になる。ちょうど月見シーズンでもあるしね。

ということで、後ろ髪を引かれつつも「熟成ロースデミたまかつ定食」をタッチパネルで注文! しばし待つことに。

そして数分後……ドンッ!

ひゅ～～～い! 来た来た来たァーーー!!!!

おいおいおい、ちょっとちょっとちょっと! めっちゃ豪華じゃないの! 揚げたてのロースかつに、見るからに濃厚そうなデミグラスソースがたっぷりとかかっているし……

その横には半熟たまごフライが鎮座! みそ汁もポテサラもついてるし、マジで豪華じゃん!

それではまず、主役のロースかつ単体で味わってみよう。いただきます!

あぁぁぁ……ヤバいわ、これ。めっっっちゃうめぇ……! うぁぁぁ、ウマァァァ……!!!! デミグラス、濃厚!!!! 牛肉、トマト、香味野菜の旨みが溶け込んでいるらしく、マジで洋食屋さん顔負けのハイクオリティ! すごく奥行きのある味わいで、ロースかつともかなり好相性!

かつ庵の衣は粗挽きの生パン粉を使っているそうで、しかも店舗ごとにちゃんと手作業でまとわせているらしい。手間暇かかっているだけあって、そのサクサク感は特筆! ダイナミックながら軽快な食感が実に心地いい。

で、豚ロースもめちゃ柔らかい! 肉質はしっとりとしていて、噛むほどに豚肉の旨みが出てくる。14日間以上低温でじっくり熟成させているようだ。ソース、衣、そして豚肉、どれも非の打ち所がない……!

続けて、ご飯に合わせてみると……

うわぁぁぁ……たまらねぇぇぇ……めっっっちゃ合うじゃん! デミグラスソースの濃厚な旨みと豚肉の脂、そこに国産米100%の甘みが加わるんだから、もう箸を止められるわけがない! そもそもこのデミグラスソースだけでもご飯がすすむっていうのに、主役はロースかつなんだからね。そりゃあ暴力的なまでのウマさを誇示するわけですよ。最高すぎるだろ……!

すでに大満足なんだけど、まだ半熟たまごフライが控えてるからね。いや、マジでどんだけ贅沢なんだ、この定食。これで1,130円はおかしいだろ。

半熟たまごフライにはすでにデミグラスソースがかかっているが、せっかくなので、さらにお皿の上のデミグラスソースにディップして食べてみると……

……ウッッッマ!!! 衣はサクッとしているのに、中から卵の黄身がとろっと登場! 濃厚なデミグラスソースに、卵のまろやかなコクが加わることで、味わいが一気にリッチになる感覚だ。この濃厚な味わいもさることながら、“サク&とろっ”の食感的なコントラストもすごくいい……!

ロースかつと半熟たまごフライを合わせて食べるのももちろんウマい。肉々しさを卵がまろやかに包み込み、デミグラスソースが全体をひとつにまとめてくれる感じね。ああ、ご飯があっという間に減っていく。

最後は余ったデミグラスソースを千切りキャベツで丁寧にすくい上げて、キレイにフィニッシュ! いや～、食った食った～! 大満足!

この日はまだ9月中旬だというのに、寒冷前線の影響で気温は20度程度という季節外れの涼しさを記録していた。「熟成ロースデミたまかつ定食」を食べるうえで、まさに絶好のタイミングだったわけである。

これからの時期、少し肌寒さを感じたら、ぜひ思い出してほしい。濃厚なデミグラスソースとサクサクのロースかつ、そして半熟たまごの組み合わせは、これからの季節にうってつけ。秋の食欲を満たしたい日に、ぜひ一度味わってみて!