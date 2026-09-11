シルバーウィークに旅行や帰省を予定している人にとって、悩みどころのひとつが荷造り。できるだけ荷物を減らしたい一方、現地で困らないよう必要なものはそろえておきたい。

とはいえ、実際に旅行してみて初めて"持ってくればよかったアイテム"に気づくこともあるだろう。

今回は、マイナビニュース会員400人を対象に2026年9月3日に実施した旅行時のおすすめアイテムに関するアンケートをもとに、旅行時に"忘れがちだけれど、あると快適に過ごせるアイテム"を紹介する。シルバーウィークの荷造りの参考にしてほしい。

旅行のおすすめアイテム、「荷物の整理」「天候の変化」で活躍

「旅行の際、『意外と忘れがちだけれど、持っていくと役立つ』と思うアイテムはありますか?」と尋ねたところ、「はい」(64.1%)、「いいえ」(35.9%)となった。

次に、上記の質問に対して「はい」と回答した人に対し、「旅行に持っていくおすすめアイテムは、どのような場面で使うものですか?(複数選択可)」を尋ねると下記の結果に。

荷物を整理・収納するとき......29.3%

雨や暑さ・寒さなど、天候の変化があったとき......27.0%

ホテル・旅館などの宿泊先で過ごしているとき......24.7%

入浴・身支度をするとき......21.6%

体調不良やケガなど、予期せぬトラブルがあったとき......21.2%

旅行先での移動中(徒歩・電車・バスなど)......20.1%

観光・レジャーをしているとき......19.7%

自宅から旅行先までの移動中(電車・飛行機・車など)......18.5%

食事をするとき......15.8%

その他(記述回答)......2.3%

パッキングなどの「荷物を整理・収納するとき」(29.3%)や、慣れていない地での「雨や暑さ・寒さなど、天候の変化があったとき」(27.0%)が特に多かった。一方で、回答はさまざまな場面に分散しており、幅広いシーンに備えてアイテムを用意していることがうかがえる。

旅行で意外と役立つアイテムと活用法

旅行時のおすすめアイテムと、どのような場面で役立つか、またないとどのような場面で困るか、について尋ねた。集まった回答からは、共通のアイテムや目的が上がった。

ビニール袋や保存袋などの「袋類」

大きさの異なるビニール袋や、ジッパーやファスナー付きの保存袋などの袋類が、旅行時に重宝されるという声が多く上がった。袋類の活用場面は下記の通り。

大きさの異なるビニール袋。旅行中、自分の出したごみなどを入れたり、雨に濡れた衣服を入れたり、あるといろいろな用途に使えて便利(60代/女性/福岡県/公共サービス関連)



少し大きめのビニール系やジッパー付きの袋。旅先での当日着ていた衣類系を入れて、できるだけ空気を抜くようにすると、ある程度小さくできて、衣類系の荷物がコンパクトになります(50代/男性/岡山県/販売・サービス関連)



ファスナー付きの袋。パンフレットなど紙類を入れるのにいい(70代/男性/東京都/その他・専業主婦等)



エコバックを持っていくと土産物を気兼ねなくかえます(60代/男性/三重県/技能工・運輸・設備関連)

また、中には「大雨に見舞われた際は、靴下の上にレジ袋を履き、その上から靴を履きます」(40代/男性/広島県/IT関連技術職)といったライフハックを持つ人も。

緊急時や想定外の場面で役立つ「薬」「雨具」「衛生用品」

体調不良やケガ、天候の変化など、緊急時や想定外の場面に備えるアイテムも上がった。

市販の解熱剤(40代/男性/大阪府/営業関連) 下痢止めなどの胃腸薬。食中毒やお腹の痛い時などで重宝するから(50代/男性/埼玉県/技能工・運輸・設備関連) たくさん歩き靴擦れになるので絆創膏は必須です。ないと歩くのが嫌になります(50代/女性/富山県/その他・専業主婦等) コンパクトな折り畳み傘。歴史名所巡りの際、途中からかなり大粒の雨が降って来て、この傘を取り出したことで、事なきを得て旅を満喫できたから(70代/男性/静岡県/専門サービス関連) ウエットティッシュ。近くに手を洗う所がなくて自分の手をきれいにしたいとき、感染症・除菌のための対策、汚してしまった所・汚れている所をきれいにしたいときなど、意外に多くの場面で必要になるから(50代/男性/静岡県/その他・専業主婦等)

体温調整や荷物の持ち運びに「身に付けるもの」

体温調整のための上着やタオル、ロッカーに大きな荷物を預けた際に役立つバッグなどをおすすめする声も寄せられた。

腰に巻くことができる小さめのバッグ(20代/男性/大阪府/事務・企画・経営関連)



肌寒いときなどに小さく畳めるポケッタブルパーカーを入れておくと、かさばらず便利(40代/女性/大阪府/その他・専業主婦等)



タオル。汗を拭いてもいいし、電車内が寒いときにはひざ掛けにも使えるから(50代/男性/新潟県/公共サービス関連)

あると便利な「身の回りのアイテム」

他にも、ヘアゴムや携帯スリッパ、ワイヤーハンガーなど、旅先でのちょっとした不便を解消してくれるアイデアも集まった。

一番役立ったのはヘアゴムで、髪を縛る以外にもお菓子袋の止め具代わり、煙草とライターをまとめるなど、小物を一つにしておくとなくならないので便利でした(50代/女性/大阪府/その他・専業主婦等))



携帯スリッパ。電車や飛行機で長時間座っている時やホテルの室内で、靴を脱いで過ごしたいときにあると便利(50代/女性/愛知県/その他・専業主婦等))



ワイヤーハンガー。大きなハンガーが備え付けられている場合が多いが、数が多くないので、軽くて持ち運びがしやすいワイヤーハンガーをいくつか持って行くと、長期の旅行の際、自分で洗濯をするときなどに困らない(50代/男性/神奈川県/事務・企画・経営関連)

今回のアンケートでは、ビニール袋や折り畳み傘、胃腸薬といった定番のアイテムだけでなく、ヘアゴムやワイヤーハンガーなど、旅先で意外と重宝するものも挙がった。旅行中は、急な天候の変化や体調不良、荷物の増加など、予定外のことが起こるもの。次の旅行で荷造りをする際は、普段の持ち物に加えて、こうした“あると助かるアイテム”もチェックしてみてはいかがだろうか。

旅行時のおすすめアイテムに関するアンケート

調査時期: 2026年9月3日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 400人

調査方法: インターネットログイン式アンケート