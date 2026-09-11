旅行・出張の手荷物は、できるだけコンパクトにまとめたいもの。でも洋服や下着って、意外とかさばってしまうんですよね。そんなときに便利なのが「圧縮バッグ」ですが、ダイソーやキャンドゥ、3COINS、セリアなど身近なお店でもさまざまな商品が並び、「結局どれを選べばいいの？」と迷うことも。

そこで今回は、各店で購入した圧縮バッグを実際に使って比較してみました。どのくらい荷物を小さくできる？ 衣類はシワにならない？ 使いやすさに違いはある？ 旅行の荷造りで気になるポイントをチェックしていきます。

  • 100円ショップの「圧縮バッグ」を試してみました

    100円ショップの「圧縮バッグ」を試してみました

ダイソーの「圧縮バッグ サイズM」(440円)、キャンドゥの「トラベル圧縮ケース M」(440円)、どれくらい圧縮できる?

はじめにダイソー、キャンドゥが販売している圧縮バッグを試してみました。

  • トラベル便利グッズのコーナーで見つけました

    トラベル便利グッズのコーナーで見つけました

ダイソーの「圧縮バッグ サイズM」と、キャンドゥの「トラベル圧縮ケース M」は、どちらも価格が440円の商品。大きさは25cm×35cm×10.5cm、材質はポリエステルで、構造もまったく同じです。

  • 左がキャンドゥ、右がダイソーの商品

    左がキャンドゥ、右がダイソーの商品

  • 素材は薄め、縫製は必要最低限といったところ

    素材は薄め、縫製は必要最低限といったところ

  • 細部まで、とても似た構造やパーツを使用しているようです

    細部まで、とても似た構造やパーツを使用しているようです

どちらも、オモテとウラの収納スペースに衣類が入る仕様です。商品説明では「着る前」「着た後」の衣類を仕分ける使い方を薦めています。

  • ファスナーがここまで開くと出し入れも楽そう

    ファスナーがここまで開くと出し入れも楽そう

  • Mサイズは、折り畳んだYシャツがちょうど入る大きさでした

    Mサイズは、折り畳んだYシャツがちょうど入る大きさでした

早速、薄手のカラータオル20枚＋厚手のタオル4枚を入れてみます。

  • 用意しちゃったけど、本当にこんなに入るんでしょうか?

    用意しちゃったけど、本当にこんなに入るんでしょうか?

オモテとウラの収納スペースに半分ずつ入れてみると、バッグは大きく膨らんだものの、すべて入りました。驚きの収納力。そこでファスナーを閉めていきます。

  • なんとか入りました

    なんとか入りました

  • オモテ、ウラのファスナーを閉めたところ

    オモテ、ウラのファスナーを閉めたところ

最後に、中央にあるファスナーも閉めていきます。

  • 中央にもファスナーがありました

    中央にもファスナーがありました

ファスナーは難なく第1コーナーを曲がりましたが、荷物はすでにパンパンの状態。手でグイグイと抑えこむことで第2コーナーをクリアし、次は第3コーナー。だんだん、厳しいことになっていきます。

  • ファスナーを閉めているところ

    ファスナーを閉めているところ

  • ここから先は、腕力が必要です

    ここから先は、腕力が必要です

――結婚式に呼ばれたの久しぶりだよね、あの黒ズボンまだ穿けたんだっけ、からの「あれファスナーが…閉まらない…」。あのときの気持ちがフラッシュバックします。なんとかして閉まらないものか。膝も使ってタオルを押しつぶしながら、ようやく最終コーナーにたどり着きます。

  • 頑張れあと少し...

    頑張れあと少し...

ここにきてファスナーの動きが止まりました。生地を巻き込んでしまったようです。少し戻って巻き込みを解消。このあとも汗をかきつつ、「ファスナーが壊れないかな?」「ポリエステルの縫製が破れないかな?」と不安を抱えつつも、力技で最後まで閉めることができました。

  • ファスナーは無事に終点へ

    ファスナーは無事に終点へ

  • これだけ見るとクッションのようです

    これだけ見るとクッションのようです

使用前 / 使用後で、圧縮バッグは以下の写真のようにスリムになりました。矢印で示したファスナーが外周をひと周り＋αして、バッグの圧縮効果を高めています。ただ、タオルを入れすぎたのもいけないんでしょうが、「期待したほどは圧縮できなかった」というのが正直なところかも知れません。

  • 使用前（左）と使用後（右）。ファスナーがひと周り＋αしました

    使用前（左）と使用後（右）。ファスナーがひと周り＋αしました

まとめ
・衣類は入れやすい
・シャツはシワシワになりそう
・ファスナーの滑りはまずまず
・耐久性が不安
・Mサイズは圧縮率も中くらい?

安いし、まずは気軽に試してみたいという人にも向いていそうです。これからの季節、旅行先にセーターやニットを持っていくときに1枚あると便利かも知れません。

3COINS「衣類圧縮収納S」(330円)で挑戦

ほかのメーカーの圧縮バッグも試してみたくなりました。3COINSで購入したのは、TABI SURUHIシリーズの「衣類圧縮収納S」という商品。Sサイズで23cm×32cm×20cmという大きさ、価格は330円です。

  • 3COINSの圧縮バッグ「衣類圧縮収納S」

    3COINSの圧縮バッグ「衣類圧縮収納S」

先ほど紹介したダイソー、キャンドゥの商品と比較してタテとヨコが小さく、でも奥行きが2倍近くあります。収納スペースは仕切られておらず、オモテ面はメッシュになっています。

  • ダイソーの商品と大きさ比較

    ダイソーの商品と大きさ比較

  • Sサイズながら、奥行きがあります

    Sサイズながら、奥行きがあります

そこで先ほどのタオルを入れてみたところ、薄手のカラータオル20枚＋厚手のタオル2枚が入りました。その後、先ほどと同じように苦労してファスナーを閉めたところ、圧縮バッグは思ったより薄くできました。

  • バッグはここまで圧縮。収納スペースがオモテとウラに分かれていないため、より効率的に圧縮できたようです

    バッグはここまで圧縮。収納スペースがオモテとウラに分かれていないため、より効率的に圧縮できたようです

【番外編】セリアの「トラベル用 衣類圧縮袋 バルブ付LL」(110円)

番外編として、真空パックのように圧縮できるタイプも試してみました。セリアで購入したのは、手で圧縮できる「トラベル用 衣類圧縮袋 バルブ付LL」。LLサイズで約45cm×63cmという大きさ、価格は110円でした。

  • セリアの「トラベル用 衣類圧縮袋 バルブ付LL」

    セリアの「トラベル用 衣類圧縮袋 バルブ付LL」

バルブ付きの袋が1枚、入っています。掃除機でも空気を吸い出せる仕様ですが、どのみち旅行先でも開けたり閉めたりするので、手でどれだけ圧縮できるのか、そのあたりを試してみました。

  • LLサイズは、シャツもそのまま入ってしまいそうな大きさ

    LLサイズは、シャツもそのまま入ってしまいそうな大きさ

  • タオルを入れてみました

    タオルを入れてみました

バルブをOPENにしたままタオルを入れ、体重をかけると中の空気が抜けていきます。丸めて手で押して、お尻で潰して、などしていたら、あっという間にぺったんこに圧縮できました。バルブをCLOSEにすることで空気の漏れを防ぎます。

  • シューっという音とともに、中の空気が抜けていきます

    シューっという音とともに、中の空気が抜けていきます

  • 最後にバルブをCLOSEに

    最後にバルブをCLOSEに

苦労してファスナーを閉めなくて良い、という点では、このタイプが最も使いやすい印象。実は、筆者も長らく愛用しています。

私のオススメの使い方ですが、「着る前」「着た後」の下着用に2枚使うほか、ワイシャツ用にも1枚使っています。ワイシャツを綺麗に折り畳んで入れたら、空気を少しだけ残したままバルブをCLOSEにすることで、移動中に他の荷物にワイシャツが潰される心配がなくなり、シワにならずに済んでいます。

本稿では、売れ筋の圧縮バッグの使い勝手を紹介しました。旅行・出張の荷づくりでかさばる衣類に手こずったとき、試してみてはいかがでしょうか。

近藤謙太郎

近藤謙太郎

こんどうけんたろう

1977年生まれ、早稲田大学卒業。出版社勤務を経て、フリーランスとして独立。通信業界やデジタル業界を中心に活動しており、最近はスポーツ分野やヘルスケア分野にも出没するように。日本各地、遠方の取材も大好き。趣味はカメラ、旅行、楽器の演奏など。動画の撮影と編集も楽しくなってきた。

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