旅行・出張の手荷物は、できるだけコンパクトにまとめたいもの。でも洋服や下着って、意外とかさばってしまうんですよね。そんなときに便利なのが「圧縮バッグ」ですが、ダイソーやキャンドゥ、3COINS、セリアなど身近なお店でもさまざまな商品が並び、「結局どれを選べばいいの？」と迷うことも。

そこで今回は、各店で購入した圧縮バッグを実際に使って比較してみました。どのくらい荷物を小さくできる？ 衣類はシワにならない？ 使いやすさに違いはある？ 旅行の荷造りで気になるポイントをチェックしていきます。

ダイソーの「圧縮バッグ サイズM」(440円)、キャンドゥの「トラベル圧縮ケース M」(440円)、どれくらい圧縮できる?

はじめにダイソー、キャンドゥが販売している圧縮バッグを試してみました。

トラベル便利グッズのコーナーで見つけました

ダイソーの「圧縮バッグ サイズM」と、キャンドゥの「トラベル圧縮ケース M」は、どちらも価格が440円の商品。大きさは25cm×35cm×10.5cm、材質はポリエステルで、構造もまったく同じです。

どちらも、オモテとウラの収納スペースに衣類が入る仕様です。商品説明では「着る前」「着た後」の衣類を仕分ける使い方を薦めています。

ファスナーがここまで開くと出し入れも楽そう

早速、薄手のカラータオル20枚＋厚手のタオル4枚を入れてみます。

オモテとウラの収納スペースに半分ずつ入れてみると、バッグは大きく膨らんだものの、すべて入りました。驚きの収納力。そこでファスナーを閉めていきます。

なんとか入りました

最後に、中央にあるファスナーも閉めていきます。

中央にもファスナーがありました

ファスナーは難なく第1コーナーを曲がりましたが、荷物はすでにパンパンの状態。手でグイグイと抑えこむことで第2コーナーをクリアし、次は第3コーナー。だんだん、厳しいことになっていきます。

ファスナーを閉めているところ

――結婚式に呼ばれたの久しぶりだよね、あの黒ズボンまだ穿けたんだっけ、からの「あれファスナーが…閉まらない…」。あのときの気持ちがフラッシュバックします。なんとかして閉まらないものか。膝も使ってタオルを押しつぶしながら、ようやく最終コーナーにたどり着きます。

ここにきてファスナーの動きが止まりました。生地を巻き込んでしまったようです。少し戻って巻き込みを解消。このあとも汗をかきつつ、「ファスナーが壊れないかな?」「ポリエステルの縫製が破れないかな?」と不安を抱えつつも、力技で最後まで閉めることができました。

ファスナーは無事に終点へ

これだけ見るとクッションのようです

使用前 / 使用後で、圧縮バッグは以下の写真のようにスリムになりました。矢印で示したファスナーが外周をひと周り＋αして、バッグの圧縮効果を高めています。ただ、タオルを入れすぎたのもいけないんでしょうが、「期待したほどは圧縮できなかった」というのが正直なところかも知れません。

まとめ

・衣類は入れやすい

・シャツはシワシワになりそう

・ファスナーの滑りはまずまず

・耐久性が不安

・Mサイズは圧縮率も中くらい?

安いし、まずは気軽に試してみたいという人にも向いていそうです。これからの季節、旅行先にセーターやニットを持っていくときに1枚あると便利かも知れません。

3COINS「衣類圧縮収納S」(330円)で挑戦

ほかのメーカーの圧縮バッグも試してみたくなりました。3COINSで購入したのは、TABI SURUHIシリーズの「衣類圧縮収納S」という商品。Sサイズで23cm×32cm×20cmという大きさ、価格は330円です。

先ほど紹介したダイソー、キャンドゥの商品と比較してタテとヨコが小さく、でも奥行きが2倍近くあります。収納スペースは仕切られておらず、オモテ面はメッシュになっています。

ダイソーの商品と大きさ比較

そこで先ほどのタオルを入れてみたところ、薄手のカラータオル20枚＋厚手のタオル2枚が入りました。その後、先ほどと同じように苦労してファスナーを閉めたところ、圧縮バッグは思ったより薄くできました。

【番外編】セリアの「トラベル用 衣類圧縮袋 バルブ付LL」(110円)

番外編として、真空パックのように圧縮できるタイプも試してみました。セリアで購入したのは、手で圧縮できる「トラベル用 衣類圧縮袋 バルブ付LL」。LLサイズで約45cm×63cmという大きさ、価格は110円でした。

セリアの「トラベル用 衣類圧縮袋 バルブ付LL」

バルブ付きの袋が1枚、入っています。掃除機でも空気を吸い出せる仕様ですが、どのみち旅行先でも開けたり閉めたりするので、手でどれだけ圧縮できるのか、そのあたりを試してみました。

タオルを入れてみました

バルブをOPENにしたままタオルを入れ、体重をかけると中の空気が抜けていきます。丸めて手で押して、お尻で潰して、などしていたら、あっという間にぺったんこに圧縮できました。バルブをCLOSEにすることで空気の漏れを防ぎます。

最後にバルブをCLOSEに

苦労してファスナーを閉めなくて良い、という点では、このタイプが最も使いやすい印象。実は、筆者も長らく愛用しています。

私のオススメの使い方ですが、「着る前」「着た後」の下着用に2枚使うほか、ワイシャツ用にも1枚使っています。ワイシャツを綺麗に折り畳んで入れたら、空気を少しだけ残したままバルブをCLOSEにすることで、移動中に他の荷物にワイシャツが潰される心配がなくなり、シワにならずに済んでいます。

本稿では、売れ筋の圧縮バッグの使い勝手を紹介しました。旅行・出張の荷づくりでかさばる衣類に手こずったとき、試してみてはいかがでしょうか。