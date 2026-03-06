ボーイズグループのOWVが、単独としては2年ぶりとなる全国ツアー『OWV LIVE TOUR 2026-SQUAD-』を開催する。

OWV

千秋楽は東京・両国国技館で開催

7月4日の神奈川(横浜)公演を皮切りに、愛知(名古屋)、福岡、宮城(仙台)、大阪の各都市を回り、千秋楽はOWV史上最大規模となる東京・両国国技館で開催する。

数々のコンテンツで“バズリ”を連発し、「病んでるときに見るべきアイドル」とも言われるほどバラエティ性豊かなOWV。今年で結成6周年を迎え、さらなる高みへと突き進む。

チケットは3月6日(21:00〜)より『OWV OFFICIAL FANCLUB』にて先行受付開始。

OWV コメント

約2年ぶりでの単独全国ツアー! 全国各地にいるQWVと、今回のツアーを機に、初めて僕たちに会いにきてくれる全ての方々のためにOWVのパフォーマンスで最高のエンターテイメントをお届けすることをお約束します! そして半年かけて回るツアーファイナルは「両国国技館」。ぜひ2026年のラストを、そしてこれから飛躍していくであろうOWVのLIVEを会場で浴びて最高のエンタメを一緒に楽しみましょう!! 会場で待ってます!