日向坂46松尾桜「東京ガールズコレクション」出演決定に号泣「家族も泣いて喜んでくれて…」

日向坂46の髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花、松尾桜が週替わりでパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！」（毎週金曜 11:30～11:55）。この番組は、ランチ前に「ほっ」とするような“癒やし”の時間をお届けすることを目指していますが、たまに（？）脱線してしまう番組です。9月11日（金）の放送は、髙橋と松尾の2人でお届け！ 本記事では、松尾が出演する「東京ガールズコレクション 2026 AUTUMN/WINTER」について語った模様を紹介します。＜リスナーからのメッセージ＞「松尾さんは9月19日（土）に開催される『マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 AUTUMN/WINTER』に、また9月20日（日）の『IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 AUTUMN/WINTER Supported by TGC』には2人とも出演されるということで、おめでとうございます！ そのなかでランウェイを歩くとのことですが、まだモデルウォーキングの経験はないと思うので、お2人で対策会議を開いて戦略を練りませんか？」髙橋：おめでとう！松尾：ありがとうございます！髙橋：緊張だよね。松尾：本当に……ある撮影の日に聞いたんですけど、泣いちゃって。髙橋：えー！松尾：しかも「今から撮ります！」の直前に泣いて、もうメイクさん泣かせ（笑）。髙橋：ちょっと伝えるタイミングが良くない（笑）！松尾：本当に良くない（笑）。松尾：あと家族も泣いて喜んでくれて。髙橋：え、姉ラブリーも!?松尾：姉ラブリーはそのときいなかったんですけど、母親が一番「ランウェイを歩いてほしい」って言っていたんですよ。それで、いろんな神頼みとかをしに行ってくれていたんです。髙橋：そうだったんだ！ あったかい。松尾：だからもう号泣して、それくらいうれしかったですね。髙橋：まだどんなファッションで歩くかは知らないもんね。松尾：はい、何も知らないです。髙橋：どんな風に歩くのか、ちょっと私（ランウェイ中に）顔がヘラヘラしちゃうかもしれない（笑）。良くないね。松尾：フフフ（笑）。本当に緊張ですけど、楽しみましょう！髙橋：楽しもう！（19日も）楽しんできてね！松尾：ありがとうございます！＜番組概要＞番組名：ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！パーソナリティ：日向坂46（髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花、松尾桜）放送日時：毎週金曜 11:30～11:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/hitoiki/番組公式X：@hot_hitoiki46