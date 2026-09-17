ファミリーマートは9月15日、「背徳のチーズコンビニ飯」全6種類を全国のファミリーマート約1万6,500店で発売する。

背徳のチーズコンビニ飯

「背徳のチーズコンビニ飯」は、チーズを使用し、罪悪感がありながらもやみつきになる味わいを目指した商品。サンドおむすびや丼、パスタ、トルティーヤ、グラタン、たこ焼きがラインアップする。

チーズたっぷりの「背徳飯」6商品を展開

「サンドおむすび 背徳チーズソース牛めし」(358円)は、チェダーチーズベースのチーズソースにモッツァレラのシュレッドチーズを合わせ、牛すき煮を包んだサンドおむすび。チーズソースの風味と牛肉の旨味が楽しめる。

サンドおむすび 背徳チーズソース牛めし 358円

「チーズソースまみれの塩ダレ豚焼肉丼」(698円)は、黒胡椒とにんにくを利かせた塩ダレ豚焼肉丼に、チェダー、ゴーダ、モッツァレラの3種のチーズ入りソースと、モッツァレラチーズ入りのシュレッドチーズをトッピングしている。

チーズソースまみれの塩ダレ豚焼肉丼 698円

「ドーン! とにんにく チーズ×チーズ×チーズ カルボパスタ」(646円)は、チーズを数種類のシュレッドチーズやパウダーチーズで組み合わせたカルボナーラ。ベーコンやブラックペッパー、おろしにんにく、刻みにんにく、ガーリックチップをトッピングしている。

ドーン! とにんにく チーズ×チーズ×チーズ カルボパスタ 646円

「トルティーヤ 背脂にんにく豚チーズ」(398円)は、背脂とにんにくを使用したソース、チーズ、焼き豚をトルティーヤで包んだ商品。ガツンとしたにんにくの味わいが特長だ。

トルティーヤ 背脂にんにく豚チーズ 398円

「4種チーズの沼※グラタンです」(550円)は、トッピングだけでなくホワイトソースにもチーズソースを配合。どこを食べても濃厚なチーズの味わいを楽しめる一品で、ベーコンの旨みも加えている。

4種チーズの沼※グラタンです 550円

「チーズに溺れた! タスケテたこ焼き」(498円)は、6個のたこ焼きをチーズとマヨソースで仕立て、チーズを惜しみなくトッピング。最後の一口まで背徳的な味わいを楽しめるという。

チーズに溺れた! タスケテたこ焼き 498円

いずれも9月15日から全国で販売する。地域や店舗によって価格、発売日、仕様などが異なる場合があるほか、取り扱いのない店舗もある。