「伊達くん、聴いてると思うけど…」歌手の和田アキ子が5日に放送されたニッポン放送『ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回』(毎週土曜 11:00～13:00)に出演。脳梗塞のため休養しているサンドウィッチマンの伊達みきおから届いたメールに、号泣したことを明かした。

伊達みきお

「みんなが待ってるからね」サンド伊達へのエール

ニッポン放送では、和田の番組に続いてサンドウィッチマンの番組が放送されており、以前から親交のある2人。和田は「伊達くんとは、実はメールで何回もやりとりしてて」と明かし、「彼の性格でしょうね。『リハビリ頑張ってます』とかあって。で、最後の方に『まだまだ東京は暑い日が続いてますから、アッコさんもくれぐれもお体ご自愛ください』って」とメッセージを紹介した。

その内容に、「私、もう号泣したのよ。泣いちゃって」と涙したことを告白。さらに、「それですぐ電話して、伊達くんの留守電に『自分が具合が悪いときに私の心配せんでええから。とにかく治しなさい』って」と思いを伝えたという。

この日の放送が伊達の誕生日であることにも触れ、「私は伊達くんが元気になったら『ハッピーバースデー』を歌おうと思ったんですけど」とコメント。そのうえで、ラジオで流す自身の楽曲として「夢」を紹介し、その歌詞に自身も励まされた過去を振り返った。

そして「伊達くん、聴いてると思うけど、みんなが待ってるからね。焦らんと、焦らんとじっくりあんたのことを待ってますから」と呼びかけ。続けて、「これも焦らんとでいいですよ。復帰したら、『ハッピーレイトバースデー』を生で歌ってあげます。それまでは私のこの歌、作詞作曲・石井竜也さんの歌を聴いて元気になってください」と温かくエールを送っていた。