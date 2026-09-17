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【楽 5-1 ロ】
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試合終了
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OUT
7番 井上 広大 ファーストフライ 3アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 古謝 樹 に代わって 10番 藤平 尚真
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OUT
代打：山本 大斗 に代わって 7番 井上 広大
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OUT
6番 寺地 隆成 ショートヒット ランナー：1、2、3塁
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OUT
5番 Ｎ・ソト ファーストファウルフライ 2アウト
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OUT
4番 佐藤 都志也 空振り三振 1アウト
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OUT
3番 西川 史礁 センターヒット ランナー：1、2塁
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OUT
2番 藤原 恭大 セカンドヒット ランナー：1塁
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OUT
4番 YG安田 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
3番 Ｃ・マッカスカー 空振り三振 2アウト
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OUT
2番 宗山 塁 レフトフライ 1アウト
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OUT
守備交代：ショート 代打 上田 希由翔 に代わって 9番 宮崎 竜成
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OUT
守備交代：セカンド 代走 宮崎 竜成 に代わって 8番 上田 希由翔
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OUT
投手交代：ピッチャー 益田 直也 に代わって 10番 澤田 圭佑
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OUT
1番 山口 航輝 ライトフライ 3アウト
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OUT
代走：1塁ランナー 安田 尚憲 に代わって 9番 宮崎 竜成
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OUT
9番 安田 尚憲 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
代打：小川 龍成 に代わって 9番 安田 尚憲
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OUT
8番 上田 希由翔 ライトフライ 2アウト
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OUT
代打：山﨑 剛 に代わって 8番 上田 希由翔
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OUT
7番 山本 大斗 空振り三振 1アウト
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OUT
1番 中島 大輔 空振り三振 3アウト
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OUT
楽5-1ロ
9番 黒川 史陽 ライトホームラン 楽天得点！ 楽 5-1 ロ
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OUT
8番 堀内 謙伍 空振り三振 2アウト
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OUT
7番 繁永 晟 セカンドフライ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 八木 彬 に代わって 10番 益田 直也
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OUT
6番 寺地 隆成 センターフライ 3アウト
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OUT
5番 Ｎ・ソト 空振り三振 2アウト
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OUT
4番 佐藤 都志也 見逃し三振 1アウト
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OUT
6番 小郷 裕哉 見逃し三振 3アウト
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OUT
1塁ランナー辰己 涼介 盗塁失敗 2アウト
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OUT
5番 辰己 涼介 レフトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
4番 YG安田 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 小野 郁 に代わって 10番 八木 彬
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OUT
3番 西川 史礁 ショートゴロ 3アウト
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OUT
2番 藤原 恭大 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
1番 山口 航輝 キャッチャーゴロ 1アウト
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OUT
3番 Ｃ・マッカスカー 見逃し三振 3アウト
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OUT
楽4-1ロ
2番 宗山 塁 ライトホームラン 楽天得点！ 楽 4-1 ロ
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OUT
1番 中島 大輔 サードゴロ 2アウト
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OUT
9番 黒川 史陽 ライトフライ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 宮﨑 颯 に代わって 10番 小野 郁
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OUT
9番 小川 龍成 ショートダブルプレイ 3アウト
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OUT
8番 山﨑 剛 空振り三振 1アウト
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OUT
7番 山本 大斗 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
6番 寺地 隆成 レフトヒット ランナー：1、3塁
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OUT
5番 Ｎ・ソト ライトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
8番 堀内 謙伍 見逃し三振 3アウト
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OUT
7番 繁永 晟 セカンドフライ 2アウト
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OUT
6番 小郷 裕哉 セカンドフライ 1アウト
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OUT
4番 佐藤 都志也 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
3番 西川 史礁 空振り三振 2アウト
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OUT
2番 藤原 恭大 レフトフライ 1アウト
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OUT
5番 辰己 涼介 サードライナー 3アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 森 遼大朗 に代わって 10番 宮﨑 颯
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OUT
4番 YG安田 ピッチャーヒット ランナー：1、2、3塁
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OUT
3番 Ｃ・マッカスカー レフトフライ 2アウト
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OUT
2番 宗山 塁 センターヒット ランナー：1、2塁
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OUT
楽3-1ロ
1番 中島 大輔 ライト犠牲フライ 楽天得点！ 楽 3-1 ロ 1アウト ランナー：1塁
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OUT
9番 黒川 史陽 ライトヒット ランナー：1、3塁
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OUT
8番 堀内 謙伍 デッドボール ランナー：1塁
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OUT
1番 山口 航輝 空振り三振 3アウト
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OUT
9番 小川 龍成 センターフライ 2アウト
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OUT
8番 山﨑 剛 ショートゴロ 1アウト
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OUT
7番 繁永 晟 サードゴロ 3アウト
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OUT
6番 小郷 裕哉 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
楽2-1ロ
5番 辰己 涼介 ライトヒット 楽天得点！ 楽 2-1 ロ ランナー：1塁
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OUT
4番 YG安田 見逃し三振 2アウト
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OUT
楽1-1ロ
3番 Ｃ・マッカスカー センター犠牲フライ 楽天得点！ 楽 1-1 ロ 1アウト ランナー：2塁
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OUT
2番 宗山 塁 ライトツーベースヒット ランナー：2、3塁
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OUT
1番 中島 大輔 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
7番 山本 大斗 空振り三振 3アウト
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OUT
6番 寺地 隆成 ファーストゴロ 2アウト
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OUT
5番 Ｎ・ソト 空振り三振 1アウト
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OUT
9番 黒川 史陽 空振り三振 3アウト
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OUT
8番 堀内 謙伍 ピッチャーヒット ランナー：1、2、3塁
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OUT
7番 繁永 晟 レフトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
6番 小郷 裕哉 センターフライ 2アウト
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OUT
5番 辰己 涼介 見逃し三振 1アウト
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OUT
4番 YG安田 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 石垣 元気 に代わって 10番 森 遼大朗
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OUT
4番 佐藤 都志也 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
3番 西川 史礁 ピッチャーダブルプレイ 2アウト
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OUT
2番 藤原 恭大 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
楽0-1ロ
1番 山口 航輝 左中間ホームラン ロッテ得点！ 楽 0-1 ロ
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OUT
1塁ランナー宗山 塁 盗塁失敗 3アウト
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OUT
3番 Ｃ・マッカスカー 見逃し三振 3アウト
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OUT
2番 宗山 塁 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
1番 中島 大輔 レフトフライ 1アウト
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