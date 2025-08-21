BANDAI SPIRITSは、プラモデル生産拠点バンダイホビーセンター新工場内の「BHC PDII MUSEUM」(静岡県静岡市)について、9月2日のオープンに先駆けて報道関係者に内部を初公開した。

「BHC PDII MUSEUM」入口は、実物大ガンダムサイズ(頭部)のガンプラモニュメントを展示

「BHC PDII MUSEUM」の正式名称は、「BANDAI HOBBY CENTER PLAMO DESIGN INDUSTRIAL INSTITUTE MUSEUM(バンダイホビーセンター プラモデザインインダストリアルインスティチュートミュージアムミュージアム)」。総床面積約1500㎡で新工場の2、3階の一部に設置。「ものづくりの魅力発信基地」として、稼働中の工場見学のほか、ガンプラを含むプラモデルの企画開発体験が可能だ。企画、設計、金型、成形、パッケージデザインなどのプラモデルの一連の製造工程をタッチパネル上で体験でき、自分でデザインしたパッケージ箱を持ち帰ることができる。 実物大ガンダムサイズのガンプラモニュメントや、4,300体以上のプラモデル製品の展示、プラスチック成形の実演も見どころだ。

商品企画書がずらりと並ぶデザインロード

スタディエリアでは、ガンプラをはじめとするプラモデルが出来るまでの一連の工程を紹介。作品再現性や組み立てやすさ、高品質への追求など、バンダイホビーセンターのものづくりへのこだわりをわかりやすく展示する。

タッチパネルでプラモデルの形や色を決めていく

ラボラトリーエリア-では、来場者が “プラモデザイナー”になりきって、製品を生み出すまでの一連の工程を体験できる。来場者は体験用IDカードを使って、タッチパネルで自分だけのプラモデルの形や色を決定し、そのプラモデルの金型設計やパッケージデザインなどの体験をしていく。“プラモデザイナー”として自分で作り上げたプラモデル企画をもとにパッケージ箱を作り、持ち帰ることが可能だ。実物の成形機でプラスチック成形を実演、成形品をその場でプレゼントする。

「BHC PDII MUSEUM」の所在地は、静岡県静岡市葵区長沼500-15 バンダイホビーセンター新工場2階・3階。営業時間9:00～17:30、所要時間約90分、入場料大人13歳以上：2,860円／小人：1,100円／未就学児：無料。完全予約制のため、予約方法、休館日、来場者限定オンライングッズ販売などの詳細は公式サイトを参照のこと。

(C)創通・サンライズ