BANDAI SPIRITSホビーディビジョンが展開するガンダムシリーズのプラモデル「ガンプラ」事業は、1980年に誕生し2025年で45周年を迎える。9月5日から全国でガンプラ新CM第3弾「推しガンプラ」篇をTV放送開始。新CMでは、ガンプラ45周年CM第1弾＆第2弾で出演した俳優・モデルの出口夏希さん、横田真悠さんに加え、俳優の黒川想矢さんが出演する。

ガンプラ新CM第3弾「推しガンプラ」篇(15秒、30秒)が9月5日から全国でTVCM放送開始

同社の前年度2024年度における大規模ガンプラユーザー調査の結果、年代別では20代のユーザー数が最多という結果となった。また、ガンプラの楽しみ方では「SNSに投稿して楽しむ」回答数が増加しており、ユーザーによる楽しみ方の多様化も顕著となっている。新CMでは、ガンプラの多様な楽しみ方を感じてもらうことを目指し、ガンプラ選びを楽しむ「推しガンプラ」篇、SNS投稿を楽しむ「＃プラッとみんなでシェア」篇の2本を制作しTVCMとして放送する。

CM第3弾「推しガンプラ」篇

出口さん・横田さん・黒川さんの3名を起用した新CM「推しガンプラ編」は、9月5日から全国でTVCM放送をスタートする。横田さんの弟役として黒川さんが登場し、出口さんと3人でガンプラ選びを楽しみ、組立て完成させるまでの様子を映す。

CM第4弾「＃プラッとみんなでシェア」篇

また、12月よりCM第4弾「＃プラッとみんなでシェア」篇をTV放送開始予定。3人がガンプラとの写真撮影からSNS投稿までを楽しむ様子を描く。

SNSキャンペーン「推しガンプラ診断」実施!

9月5日からのCM第3弾の放送に合わせ、性格診断コンテンツ「推しガンプラ診断」を開催する。専用WEBサイト上で簡単なアンケートに答えると、性格診断に合ったガンプラを提案してくれるコンテンツだ。診断結果を指定のSNSにハッシュタグ投稿すると、出口さん・横田さん・黒川さんのサイン入りポストカードを含む複数景品が当たる。詳細はバンダイホビーサイトの更新で案内を行う。

ガンプラ45周年記念スペシャル配信

また、8月25日17時00分よりガンプラ45周年を記念した配信番組の第二回をYouTube・X・Instagramにて生配信。配信内では新CM第3弾の映像を初公開!その他45周年関連の展開情報や8月27日より予約受付を開始するガンプラ新商品を最速で紹介する。

企画開発体験ミュージアムが9月2日にいよいよオープン!

静岡県静岡市にあるバンダイホビーセンター新工場内に、体験型ミュージアム『BHC PDII MUSEUM』(バンダイホビーセンター ピーディーツー ミュージアム)が9月2日にオープンする。 来場者がプラモデザイナーとなってプラモデルの製造工程を体験でき、自分で作り上げたパッケージ箱を持ち帰ることが可能だ。チケットは事前予約制となっておりますので、詳細は特設サイトを確認のこと。

©創通・サンライズ ©創通・サンライズ・MBS