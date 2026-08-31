ファミリーマートは9月1日、「ファミマとコラボ祭」を全国のファミリーマートで開催する。

ファミマとコラボ祭

過去最多となる全18種類のコラボ商品を展開

同社は2026年9月に創立45周年を迎える。同キャンペーンでは、これまでのさまざまな企業とのコラボレーションを礎に、45年の歴史上最多となる全18種類のコラボレーション商品をラインアップする。

日本を代表する全15社の有名企業とタッグを組み、「あの味だから、うまいの確定。」を合言葉に、誰もが一度は口にしたことのある各社の有名商品の「あの味」を取り入れた商品を開発した。

第1週(9月1日～)発売の商品

「エバラ監修 ファミチキ(焼肉のたれ味)」(258円)は、エバラ「黄金の味 中辛」の味わいをイメージした商品。ファミチキのジューシーなおいしさと、「黄金の味」らしいフルーティーな甘みやコクを組み合わせ、焼肉のたれ味ならではのやみつき感を再現した。

「クランキー&ホイップサンド」(398円)は、ロッテ「クランキー」ブランド監修のサンドイッチ。パフのサクサクとした食感がアクセントになったチョコソースと、チョコ入りホイップクリームを組み合わせた。

「ゴディバ監修 オペラチョコレートフラッペ」(460円)は、オペラケーキをイメージしたフラッペ。天面チョココーティング、チョコ&アーモンドアイス、エスプレッソソースの3層仕立てとなっている。

「蒟蒻畑ゼリードリンク ぶどう味」(288円)は、マンナンライフの「蒟蒻畑」の食感をイメージした、ぶどう果肉と粒こんにゃく入りのゼリードリンク。

「日清のどん兵衛 どんぎつねむすび」(248円)は、日清食品の和風カップ麺「日清のどん兵衛」とのコラボレーション商品。だしが香るごはんにジューシーな"1枚おあげ"をトッピングし、どん兵衛の味わいをおむすびで表現した。東日本と西日本でつゆの味が異なるどん兵衛と同様に、ごはんと"1枚おあげ"はそれぞれ東西で異なる味付けにした。

「日清焼そばU.F.O.ぶっ濃い濃厚そばめし」(198円)は、日清食品のカップ焼そば「日清焼そば U.F.O.」とのコラボレーション商品。U.F.O.のソースと同じオイルを使用し、味わいを忠実に再現した。まるでU.F.O.を食べているかのような、濃厚でやみつきになる味わいに仕上げた。

「パイの実みたいなデニッシュ」(180円)は、ロッテ「パイの実」の味わいをイメージした商品。六角形のデニッシュ生地になめらかなチョコを包んで焼き上げ、パイの実らしさを表現しながらも、"本家パイの実約20倍"の重量とサクサク感を磨き込んだ。

「パンチョ監修 大盛 太麺!チーズナポリタン」(598円)は、店舗の味わいを再現するため、麺やソースのバランス調整を何度も重ねて開発された商品。トマトをベースにニンニクや香味野菜をたっぷり使ったソースは、酸味と甘味がしっかりと感じられる、ジャンキーでやみつきになる味わいだという。

「パンチョ監修 大盛 太麺!チーズナポリタン」(598円)

「暴君ハバネロ ウマ辛たこ焼」(429円)は、「暴君ハバネロ」をイメージしたたこ焼。別添のハバネロパウダーをかける仕立てで、暴君ハバネロと同じ旨みを感じられるよう、オニオンパウダー、ガーリックペースト、コンソメ(チキンエキス入)を使用している。

「ミルクチョコレートエクレア」(238円)は、明治チョコレートを使用したチョコクリームを詰めた、ミルク感が感じられるエクレア。カスタードに明治チョコレートを使用しており、食べれば芳醇なカカオの香りが口の中に広がる。

「冷やして食べる 森永ミルクココアバウム」(235円)は、森永製菓「ミルクココア」の味わいをイメージし、しっとり食感のココアバウム生地にチョココーティングを合わせた。

第2週(9月8日～)発売の商品

「ファミから(味ぽん味) 」(1個118円)は、「ファミからに味ぽんをかける」のではなく、「味ぽんがファミからになった」という驚きを目指して開発された商品。ファミからに味ぽんのかんきつの酸味が効いており、肉の旨味を酸味が引き立てることで、噛むほどに爽やかな風味が広がる。

「白生コッペパン(カルピスダブルクリーム)」(158円)は、生クリーム入りのしっとりもちっとした白生コッペパンに、アサヒ飲料「カルピス」を使用したクリームとホイップのダブルのクリームをサンドした商品。爽やかで甘ずっぱいカルピスと、やさしい味わいのホイップクリームをバランスよく合わせ、大人から子どもまで楽しめる一品に仕上げた。

「チロルチョコ(ファミマ・ザ・メロンパン風味)」(151円)は、メロンパン風味チョコの中にバタークッキーとザラメを入れ、メロンパンのサクサク部分を再現した。

「生ペヤングソースやきそば」(460円)は、まるか食品監修のソースを使用したやきそば。ソースのコクと具材の満足感を、チルドならではのモチモチとした"生麺"で再現。キャベツ、鶏ミンチ、刻み紅ショウガ、ゴマをトッピングしている。

「冷やして食べる ふんわりホットケーキ風サンド」(278円)は、ふんわり焼き上げたホットケーキ風の生地で、森永製菓「ケーキシロップ」入りのカスタードを加えたクリームと、ケーキシロップソースをサンドした。

「世にもおいしいチョコブラウニーアイスバー」(258円)は、ブラウニー風の食感のチョコアイスにチョコチップを混ぜ込み、「世にもおいしいチョコブラウニー」の味わいや食感を再現したアイスバー。

「ポテサラ わさビーフ味」(198円)は、山芳製菓の「わさビーフ」の味わいを再現したポテトサラダ。安曇野産の茎わさびによるツーンとくる辛さがポイント。

45円引きクーポンが当たる「ファミペイゲーム」

期間中、ファミマのアプリ「ファミペイ」で毎日1日1回ゲームに挑戦ができ、当たりが出たら、上記対象18商品いずれかに使用できる45円引きファミペイクーポンがもらえる。キャンペーン期間は9月1日0:00～9月14日23:59。

毎日挑戦ゲーム

対象商品の購入でファミマポイントを20%還元

期間中、ファミペイを提示してコラボ祭の対象商品を購入すると、買い物合計金額に対してもれなくファミマポイントを20%還元(進呈上限100円相当)する。ファミマふるさと納税への新規会員登録が条件となる。キャンペーン期間は9月1日0:00～9月14日23:59。