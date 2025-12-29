アイドルグループ・King ＆ Princeが2025年12月31日、『第76回NHK紅白歌合戦』(19:20～23:45 ※中断ニュースあり)に出演した。

King ＆ Prince

今回の紅白では、STARTO ENTERTAINMENT所属アーティストが3年ぶりに復帰。King ＆ Princeは3年ぶり6回目、2人体制になってからは初の出場で、ミッキーの新たなテーマソングとして大きな話題を呼んだ「What We Got ～奇跡はきみと～」を、ミッキーとミニーとともに届けた。

パフォーマンス前、永瀬廉は「久々に紅白のステージでのパフォーマンス、本当にうれしく思います」と喜び、「ベストフレンドであるミッキーとミニーと一緒に皆さんが笑顔になるようなパフォーマンスを届けられたらなと思います」と意気込み、高橋海人は「大切な人を思う友情ソングです。皆さんも一緒に盛り上がっていただけるとうれしいです」と呼びかけた。

King ＆ Princeとミッキー＆ミニーとの共演に、SNS上では「きらきらと多幸感に溢れてて観てて元気になれた！」「ミッキーもミニーもキンプリもどっちも可愛かったー！」「紅白でミッキーとミニーとキンプリ←最高すぎる組み合わせ」「幸せな気持ちになれました！」「可愛くってキラキラしてて最高でした」「幸福度やばい」「廉も海人もミッキーもミニーもかわいすぎる」などと反響を呼んだ。

