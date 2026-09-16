「作品に良い味付けができるように」――JO1の川西拓実が、10月7日にスタートするフジテレビ系ドラマ『ポリティカルパン』(毎週水曜22:00～)で、ゴールデン・プライム帯連ドラに初出演。寛一郎とともに、石原さとみ主演の“政界怪盗エンターテインメント”に参戦する。

川西拓実

寛一郎、草刈正雄演じるキングメーカーの息子に

本作は、石原さとみ演じる“女ルパン”こと如月弥生が政界に潜り込み、ダークな政治の金を奪い取る、金も心も盗み盗まれる怪盗エンターテインメント。脚本は『逃げるは恥だが役に立つ』『アンナチュラル』『MIU404』『フェンス』などの野木亜紀子が担当し、石原とは『アンナチュラル』以来、約8年ぶりにタッグを組む。

寛一郎が演じる小早川颯は、小早川雅(河合優実)の兄で、与党副総裁にして絶対的権力者・小早川士郎(草刈正雄)の息子。

妹の雅とは異なり、父の跡を継ぐべく士郎の言いなりのように生き、現在はその秘書を務めている。しかし、弥生に利用された雅がある決意をしたことで、颯にも思わぬ展開が訪れる。

寛一郎は役柄について、「小早川颯は、エリート意識からくる傲慢さや慢心がある一方で、迷いや家族との軋轢など、さまざまな相反する感情を抱えた人物です」と説明。

「そんな彼の未熟さや人間らしさを、自分自身の感覚を通して魅力的に演じられればと思います」と意気込んでいる。

川西拓実、高橋一生の甥で秘書役

一方、川西が演じる花園銀二は、与党の“金庫番議員”・夏目将門(高橋一生)の甥。政治に関心のない若者だったが、叔父の夏目から何かと気にかけられ、私設秘書としてニッポニアの政治の中心・永谷町で働くことになる。時には夏目の指示で暗躍する場面もある。

川西は「銀二役を演じさせてもらいます川西拓実です。高橋一生さん演じる夏目の甥っ子で秘書として働く若者のキャラクターです」と紹介し、「弥生と夏目の間を行ったり来たりしたり、夏目の周りをうろちょろしたりしています」と役どころを説明。

「素敵な方達とご一緒できてとても光栄ですし、勉強する気持ちと、作品に良い味付けが出来るように、微力ながら精一杯努めます」とコメントしている。

【編集部MEMO】

川西拓実は、1999年6月23日生まれ、兵庫県出身。11人組グローバルボーイズグループ・JO1のメンバーとして2020年にデビュー。歌唱、ダンスに加え、楽曲の作詞・作曲も手がける。俳優としてはドラマ『クールドジ男子』、映画『バジーノイズ』で主演を務めたほか、『逃走中 THE MOVIE』などに出演している。

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