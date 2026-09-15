元プロ野球選手の福留孝介氏が9日、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画「中日ドラゴンズを選んだ理由は、〇〇!? また、星野仙一さんとの知られざるエピソードも!」に出演。PL学園高校、中日の先輩にあたる立浪和義氏との交流について語った。

福留孝介が立浪和義氏との思い出を語る「やっぱりうれしかったですね」

中日を選んだ理由について、福留氏は「僕がドラゴンズを選んだ理由は、立浪さんなんで」と即答。高校入学前から立浪氏を意識していたといい、「中日は今、沖縄でキャンプやりますけど、昔は宮崎の串間というところでキャンプしてた」と振り返り、「そこが僕の実家から30分ぐらい」と続けた。

巨人も宮崎でキャンプを行っていたものの、観客が多く、思うように選手を見ることができなかった一方で、中日のキャンプ地は比較的観客が少なく、選手を間近で見られたことから、足を運んだという。その際の印象について、「中日の選手、誰もわかんない。でも、そのときにパッと目についたのが立浪さんですね」と明かした。

中日入団後は、「プロ入ったときはショートで入ってるので、立浪さんがセカンドにいらっしゃって、二遊間を組ましていただけて」と、立浪氏と二遊間を組んだことを回顧。「それはやっぱりうれしかったですね」と当時の喜びをにじませた。

さらに「『こういったときには、こういうことをする』、もしくは1年目なんで、バッティングで『こういうピッチャーはこうだから』とか、そういったことも事細かに。いろいろ話はすごくしてくれましたね」と感謝を口にした。

また、野球以外でも親交は深く、「食事は本当に毎回のように。『孝介行こうか』って」と誘われていたことを紹介し、日常の場面でも気にかけてもらっていたことを明かしていた。