元プロ野球選手の福留孝介氏が9日、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画「中日ドラゴンズを選んだ理由は、〇〇!? また、星野仙一さんとの知られざるエピソードも!」に出演。PL学園高校、中日の先輩にあたる立浪和義氏との交流について語った。
福留孝介が立浪和義氏との思い出を語る「やっぱりうれしかったですね」
中日を選んだ理由について、福留氏は「僕がドラゴンズを選んだ理由は、立浪さんなんで」と即答。高校入学前から立浪氏を意識していたといい、「中日は今、沖縄でキャンプやりますけど、昔は宮崎の串間というところでキャンプしてた」と振り返り、「そこが僕の実家から30分ぐらい」と続けた。
巨人も宮崎でキャンプを行っていたものの、観客が多く、思うように選手を見ることができなかった一方で、中日のキャンプ地は比較的観客が少なく、選手を間近で見られたことから、足を運んだという。その際の印象について、「中日の選手、誰もわかんない。でも、そのときにパッと目についたのが立浪さんですね」と明かした。
中日入団後は、「プロ入ったときはショートで入ってるので、立浪さんがセカンドにいらっしゃって、二遊間を組ましていただけて」と、立浪氏と二遊間を組んだことを回顧。「それはやっぱりうれしかったですね」と当時の喜びをにじませた。
さらに「『こういったときには、こういうことをする』、もしくは1年目なんで、バッティングで『こういうピッチャーはこうだから』とか、そういったことも事細かに。いろいろ話はすごくしてくれましたね」と感謝を口にした。
また、野球以外でも親交は深く、「食事は本当に毎回のように。『孝介行こうか』って」と誘われていたことを紹介し、日常の場面でも気にかけてもらっていたことを明かしていた。
【編集部MEMO】
『ダグアウト!!!』(BS10 毎週月曜21:00〜)は、プロ野球選手・OBたちが「ダグアウト」(試合中に監督や選手が待機するベンチ)で話すような球界のアレコレを語る野球トークバラエティ番組。自分が一緒にプレーしたい選手を選ぶ「俺のベスト9」、子どもたちからの野球に関するさまざまな質問にゲストが直球で答えていくコーナー「教えて! 野Q塾」など、野球好きにはたまらない企画が見どころ。