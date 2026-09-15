元プロ野球選手の糸井嘉男氏が、YouTubeチャンネル『パワプロ・プロスピ公式チャンネル』で公開された動画「2026ダルビッシュセレクション開催記念特別企画! 糸井嘉男の2026ダルセレ勝手に大予想!【プロスピA】」に出演。日本ハムに入団してすぐの中田翔氏の印象を明かした。

中田翔氏

中田翔氏

18歳の中田翔氏の打撃に「ちょっとビビった」　糸井嘉男氏が回想

「2026ダルビッシュセレクション」で日本ハムから選ばれる選手を予想する企画で、糸井氏は候補の一人に中田氏を挙げた。

当時の中田氏について、糸井氏は「ちょっとコワモテなイメージあったけど、全然違かったよね」と回想。ダルビッシュが「本当に自分もかわいいっていう(イメージ)」「人懐っこい」とうなずき、「それは今でも、(中田にも)もう家族いるけど、あの年やけど、それでもやっぱりかわいいと思います、まだ(笑)。見てて」と明かすと、糸井氏も「かわいいイメージ」「態度悪いとか変なウワサもあったけど、実際は全然違った」と共感した。

一方、選手としての中田氏について、ダルビッシュは「本当に最初に入ってきた時のパワー」「名護球場のバックスクリーンを越えたバッティング練習。あれはもうビックリしました」と回顧。糸井氏が「18歳で」と同じように驚くと、ダルビッシュは「バッティングのパワーは本当にすごかったですね」と強調した。

すると、糸井氏も当時のことを「覚えてる」といい、「野手転向して初めての一軍キャンプやったから」と説明。「俺も負けんとこと思ってやってた中で、18歳がそんなバッティングしたら、ちょっとビビったよ」と、中田氏の打撃から受けた衝撃を振り返った。

また、中田氏について「肩も強いし」と話す糸井氏に、ダルビッシュも「守備うまいですもんね」と同意。その身体能力の高さにも感心していた。

【編集部MEMO】
『プロ野球スピリッツA』（以下、『プロスピA』）において、ダルビッシュ有が選んだ強力な選手が登場する「ダルビッシュセレクション」が9月8日からスタート。パ・リーグからは、「ダイハード打線」として恐れられたメンバーのひとりであるバルデス氏(福岡ソフトバンクホークス)や、ダルビッシュが北海道日本ハムファイターズ時代にチームメイトだった中田翔(北海道日本ハムファイターズ)を含む6選手が登場。セ・リーグからは、大魔神・佐々木主浩氏(横浜DeNAベイスターズ)や、打撃の神様として知られる、川上哲治氏(読売ジャイアンツ)を含む6選手が登場する。

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