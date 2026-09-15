元プロ野球選手の福留孝介氏が9日、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画「中日ドラゴンズを選んだ理由は、〇〇!? また、星野仙一さんとの知られざるエピソードも!」に出演。敵チームである阪神のファンから、拍手喝采を受けたエピソードを披露した。
中日時代に福留孝介氏が阪神ファンから拍手喝采を受けた理由
福留氏は中日時代を振り返り、「僕はずっとライトを守ってた」としたうえで、「ライトのファンの方々は、僕がドラゴンズのときすごい優しかった」と阪神ファンとの関係性に触れた。
その背景として、2002年シーズンに「松井(秀喜)さんが最後アメリカに渡る前、僕が首位打者を獲って3冠王を阻止した」と回想。「そしたら、甲子園のファンの方々が拍手喝采」と明かすと、この理由に岡田圭右(ますだおかだ)も「当時の阪神ファンは分かりやすいな(笑)」と思わず手を叩いて爆笑した。
さらに、「敵地(甲子園)に行ってライトの守備についた。拍手喝采で『すみません、ありがとうございます』って頭下げたの、初めてですよ」と続け、敵地で思わぬ歓迎を受けた際の自身の反応を語った。
また、「中日ファンの方々は、あまり選手に対して言う叱咤激励は少ない」とする一方、「タイガースのファンの方々は結構、ちゃんとしっかりと個人個人に叱咤激励を」と、阪神ファンの応援スタイルにも言及。阪神でプレーした経験も踏まえ、「(自分にも)もちろんありますよ」とし、「『もうちょっと右!』とかね」と、守備位置への“指示”も飛んでいたことを打ち明け、笑いを誘っていた。
【編集部MEMO】
『ダグアウト!!!』(BS10 毎週月曜21:00〜)は、プロ野球選手・OBたちが「ダグアウト」(試合中に監督や選手が待機するベンチ)で話すような球界のアレコレを語る野球トークバラエティ番組。自分が一緒にプレーしたい選手を選ぶ「俺のベスト9」、子どもたちからの野球に関するさまざまな質問にゲストが直球で答えていくコーナー「教えて! 野Q塾」など、野球好きにはたまらない企画が見どころ。