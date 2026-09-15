元プロ野球選手の福留孝介氏が9日、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画「中日ドラゴンズを選んだ理由は、〇〇!? また、星野仙一さんとの知られざるエピソードも!」に出演。敵チームである阪神のファンから、拍手喝采を受けたエピソードを披露した。

中日時代に福留孝介氏が阪神ファンから拍手喝采を受けた理由

福留氏は中日時代を振り返り、「僕はずっとライトを守ってた」としたうえで、「ライトのファンの方々は、僕がドラゴンズのときすごい優しかった」と阪神ファンとの関係性に触れた。

その背景として、2002年シーズンに「松井(秀喜)さんが最後アメリカに渡る前、僕が首位打者を獲って3冠王を阻止した」と回想。「そしたら、甲子園のファンの方々が拍手喝采」と明かすと、この理由に岡田圭右(ますだおかだ)も「当時の阪神ファンは分かりやすいな(笑)」と思わず手を叩いて爆笑した。

さらに、「敵地(甲子園)に行ってライトの守備についた。拍手喝采で『すみません、ありがとうございます』って頭下げたの、初めてですよ」と続け、敵地で思わぬ歓迎を受けた際の自身の反応を語った。

また、「中日ファンの方々は、あまり選手に対して言う叱咤激励は少ない」とする一方、「タイガースのファンの方々は結構、ちゃんとしっかりと個人個人に叱咤激励を」と、阪神ファンの応援スタイルにも言及。阪神でプレーした経験も踏まえ、「(自分にも)もちろんありますよ」とし、「『もうちょっと右!』とかね」と、守備位置への“指示”も飛んでいたことを打ち明け、笑いを誘っていた。